Китайский кроссовер Omoda C5: сколько прослужат его двигатели и коробки передач 

Фото: Chery

Omoda C5 уже несколько лет остается одним из самых продаваемых китайских кроссоверов на российском рынке. Многие автомобили уже успели преодолеть отметку в 100 тысяч километров, однако у потенциальных покупателей по-прежнему остается главный вопрос: насколько долговечны его двигатель и трансмиссия, и способен ли этот автомобиль пройти 200–300 тысяч километров без капитального ремонта?

Однозначный ответ пока дать невозможно. Модель появилась сравнительно недавно, поэтому статистика по очень большим пробегам еще продолжает формироваться. Впрочем, двигатели и коробки передач Omoda C5 относятся к хорошо знакомым агрегатам концерна Chery, которые используются и на других моделях марки. Благодаря этому уже накоплен определенный опыт эксплуатации, хотя делать окончательные выводы о максимальном ресурсе пока преждевременно.

Наиболее распространенная в России версия Omoda C5 оснащается турбомотором SQRE4T15C объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., работающим в паре с вариатором CVT9. Одним из достоинств этого двигателя считается сравнительно простая конструкция: чугунный блок цилиндров, цепной привод ГРМ и распределенный впрыск топлива вместо непосредственного. Благодаря этому он считается менее требовательным к качеству топлива, чем многие современные турбомоторы с непосредственным впрыском.

По имеющемуся опыту владельцев и автосервисов двигатель SQRE4T15C демонстрирует хорошую надежность. При этом говорить о его окончательном ресурсе пока рано. Есть основания ожидать, что при своевременной замене масла, использовании качественного топлива и отсутствии перегревов двигатель сможет пройти 200–300 тысяч километров без капитального ремонта, однако подтвержденной массовой статистики по таким пробегам пока недостаточно.

Кроме того, владельцы и СТО сообщали об отдельных случаях отказов датчиков, мелких течей, неисправностей системы охлаждения и отдельных электронных компонентов, однако на сегодняшний день эти случаи не выглядят массовыми или конструктивно обусловленными.

После больших пробегов владельцам также стоит быть готовыми к естественному износу турбокомпрессора, элементов системы охлаждения, навесного оборудования и уплотнений. Как и у большинства современных турбомоторов, многое зависит от качества масла, соблюдения интервалов его замены и отсутствия перегревов.

Более дорогие полноприводные версии Omoda C5 оснащаются турбомотором SQRF4J16 объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Этот двигатель отличается более высокой мощностью и лучшей динамикой, однако конструктивно он сложнее.

Непосредственный впрыск топлива предполагает вероятность образования нагара на впускных клапанах при больших пробегах, а топливная аппаратура и форсунки обходятся дороже в обслуживании. Кроме того, двигатель предъявляет более высокие требования к качеству моторного масла и соблюдению регламента его замены.

Пока имеющийся опыт эксплуатации позволяет говорить о хорошей надежности двигателя 1,6 Turbo, однако долгосрочная статистика по пробегам свыше 300 тысяч километров еще продолжает накапливаться. После больших пробегов внимания могут потребовать турбокомпрессор, форсунки непосредственного впрыска, отдельные элементы системы охлаждения и навесного оборудования.

Переднеприводные версии комплектуются вариатором CVT9. На сегодняшний день он не демонстрирует каких-либо массовых конструктивных недостатков, однако ресурс такой трансмиссии в значительной степени зависит от условий эксплуатации.

Регулярная замена масла, отказ от длительных пробуксовок, перегревов и резких стартов способны существенно продлить срок службы агрегата. По мнению профильных сервисов, при грамотной эксплуатации есть основания рассчитывать на ресурс порядка 200–250 тысяч километров, однако статистика эксплуатации именно этой коробки на столь больших пробегах пока остается ограниченной.

Полноприводные версии оснащаются семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Первые годы эксплуатации свидетельствуют о том, что серьезных массовых проблем у этой трансмиссии пока не выявлено, однако делать окончательные выводы о ее долговечности еще рано.

Как и у большинства роботизированных коробок подобной конструкции, потенциальными расходными элементами остаются сцепления, мехатроник, а в зависимости от конструкции – и двухмассовый маховик. Именно эти узлы обычно определяют стоимость обслуживания после больших пробегов, даже если сама механическая часть коробки остается исправной.

В целом Omoda C5 производит впечатление значительно более зрелого автомобиля, чем многие китайские модели предыдущего десятилетия. Однако из-за сравнительно небольшого возраста модели говорить о гарантированном ресурсе двигателя или коробки передач в 300–400 тысяч километров пока слишком рано.

На данный момент можно говорить лишь о хороших предпосылках к высокой долговечности силовых агрегатов при качественном обслуживании, но окончательные выводы станут возможны только после накопления более обширной статистики эксплуатации автомобилей с действительно большими пробегами.

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К слову, ранее мы разбирали потенциальный ресурс другого популярного кроссовера на российском авторынке – Geely Atlas. И, как оказала практика, этот кроссовер по уровню надежности расположился в одном ряду со всеми своими китайскими конкурентами.