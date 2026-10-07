У кроссовера Chery Omoda 5 во время движения оторвалась задняя ось

В Малайзии произошел новый инцидент с китайским кроссовером Omoda 5 (разработчиком машины выступает Chery) – во время движения от автомобиля полностью отделилась задняя ось вместе с обоими колесами.

Происшествие случилось 6 октября в Джохор-Бару. Водитель не пострадал, но инцидент вызвал очередной шквал шуток и недовольств в соцсетях.

На опубликованных в соцсетях кадрах, сделанных очевидцами, видно, что задняя часть шасси лишилась всей оси, которая отделилась от кузова вместе с двумя колесами. Утверждается, что столкновения с препятствием перед происшествием не было. В малазийском офисе Chery пока не выступили с официальным заявлением по поводу этого инцидента.

Похожий случай с Omoda 5 произошел в Малайзии еще в апреле 2024 года. Тогда задняя ось внезапно сломалась во время обычного движения, после чего автомобиль резко замедлился и остановился посреди дороги. Владелец утверждал, что к моменту поломки машина прошла всего 6 тысяч 806 километров.

После того случая Chery, владеющая брендом Omoda, объяснила неисправность неправильной калибровкой сварочного оборудования поставщика, из-за чего качество сварных соединений оказалось недостаточным. Компания отозвала 600 автомобилей и бесплатно заменила задний мост в сборе.

Новый случай уже вызвал вопросы у пользователей относительно надежности сварных соединений. Местные комментаторы отреагировали шутками о «сбрасывании хвоста», как делают ящерицы при сильном испуге, в то время как другие были более серьезными и указывали на потенциально тяжелые последствия подобной неисправности, если машина будет двигаться по трассе на большой скорости.

Напомним, ранее Omoda 5 получил 5-звездочный рейтинг безопасности в краш-тестах авторитетной европейской организации Euro NCAP, что поставило его в этой дисциплине на один уровень с конкурентами Mazda CX-3 и Honda HR-V.

В России кроссовер Omoda 5 продается под немного другим названием – C5. В прошлом году его продажи превысили отметку в 17 тысяч единиц. Ни одного случая, в котором у машины для нашего рынка были бы проблемы с задней осью, до сих пор не зафиксировано.