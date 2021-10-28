Обновленный кроссовер Exeed TXL: цены для России

Бренд Cheryexeed продержался на российском рынке всего год, успев продать более 2,5 тысяч кроссоверов TXL. Но головная компания Chery решила отказаться от двойного названия и теперь начинает продвигать марку с названием Exeed. Ее первенцем стал обновленный Exeed TXL.

С рестайлингом кроссовер TXL обзавелся другими бамперами, радиаторной решеткой и колесами. Новое «оперение» добавило к длине автомобиля 5 мм – до 4780 мм, но все кузовные панели остались без изменений.

Самые кардинальные перемены произошли в салоне, где эргономисты «Чери» перетряхнули буквально все, вплоть до расположения дверных ручек и кнопок электростеклоподъемноков. На передней панели разместились два 12,3-дюймовых дисплея, объединенных в единый блок. Первый отвечает за приборы, а второй за мультимедийную составляющую. На центральной консоли выделили место для блока управления «климатом» с двумя шайбами, а также сделали селектор коробки передач более компактным.

Техника осталась без изменений. В России продавать Exeed TXL будут исключительно с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил и 275 Нм. Связку ему составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями, а также система полного привода с многодисковой муфтой на задней оси фирмы BorgWarner.

Кроссовер обзавелся рядом «умных» опций, включая адаптивный круиз-контроль с контролем дистанции спереди, системами удержания в полосе, помощником при движении в пробках и распознавания дорожных знаков.

Как и предполагалось, цены на кроссовер увеличились практически на 400 тысяч рублей. Если дореформенный Cheryexeed TXL в последние месяцы стоил от 2 миллионов 300 до 2 миллионов 500 тысяч рублей, то обновленный оценен как минимум в 2 миллиона 700 тысяч рублей, а максимум в 2 миллиона 900 тысяч рублей.

Цены на кроссовер Exeed TXL для России