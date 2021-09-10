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В России заметили новый кроссовер Geely KX11

От: Алиса Шашкова
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Компания Geely готовит новую модель для российского рынка – кроссовер KX1. Автомобиль с российскими номерами был замечен одним из читателей Инстаграм-аккаунта «Клуб владельцев Geely». Судя по всему, это кроссовер из первой партии, прибывший в Россию для прохождения процедуры сертификации.

В Китае Geely KX11 продают с весны 2021 года, но под другим названием – Xingyue L. На рынке «Поднебесной» кроссовер предложен с 2-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 218 и 238 л.с., сочетающимся с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией DCT или 8-скоростным «автоматом» фирмы Aisin. Привод может быть как передним, так и полным (с муфтой на задней оси).

Самая простая версия кроссовера разгоняется с места до первой «сотни» за 7,9-секунды, а наиболее мощная – за 7,7-секунды.

Одной из главных «фишек» модели стала широкая цифровая зона в салоне (25,6 дюйма), растянувшаяся на всю переднюю панель. Список оснащения KX11 включает в себя акустическую систему фирмы Bose с десятью динамиками, подсветку салона, а также колесные диски диагональю от 18 до 20 дюймов. 

Цены на кроссовер в Китае начинаются от 148 тысяч юаней или порядка 1 миллиона 700 тысяч рублей по текущему курсу. 

В России новый Geely KX11 должен появиться в течение 2022 года. 

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