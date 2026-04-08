Британцы массово скупают китайский кроссовер, который сильно похож на Range Rover

Свежая модель суббренда компании Chery – Jaecoo 7 – оказалась самым продаваемым автомобилем Великобритании. Кроссоверу удалось разойтись на местном рынке тиражом в 10 тысяч 64 единицы, опередив Ford Puma с результатом в 9 тысяч 183 проданных автомобиля.

Что касается общегодового результата, то Jaecoo 7 пока немного отстает от Ford Puma (15 тысяч 569 реализованных машин против 16 тысяч 128 автомобилей), но судя по тенденции быстро превзойдет своего конкурента.

Утверждается, что кроссовер Jaecoo 7 пользуется высоким спросом как среди частных лиц, так и в корпоративных парках. Автомобиль прозвали «Temu Range Rover» за внешнее сходство с местными премиальными моделями Range Rover Evoque и Range Rover Velar, а также за доступную в сравнении с этими машинами цену.

Стоимость самой бюджетной комплектации нового Jaecoo 7 в Великобритании начинается от 29 тысяч 105 фунтов стерлингов (3 миллиона 55 тысяч рублей), что делает этот кроссовер гораздо дешевле местных Range Rover.

Напомним, в России эта модель также продается официально, но называется немного иначе, чем в Великобритании.

Вместо цифры 7 машина носит индекс J7. Ее популярность в нашей стране далеко не так высока, как в «Туманном Альбионе». «Паркетник» обновился в январе 2026 года. Цены на него стартуют от 3 миллионов 169 тысяч рублей.