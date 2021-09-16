Новый кроссовер Exeed VX засняли на видео в Москве

Компания Chery готовит к запуску в продажу в России новый кроссовер своего премиального суббренда Exeed. Автомобиль, размеры которого будут сопоставимы с Land Cruiser 200, получит название XV и должен добраться до дилеров на нашем рынке до конца 2021 года. Накануне машину в очередной раз заметили в Москве, но в отличие от предыдущих встреч с автомобилем папарацци удалось заснять ее на видео.

Видеоролик, в котором машину бегло осматривает один из читателей портала «Китайские автомобили», появился на YouTube-канале «Autochina24». По словам автора видео, Exeed VX был замечен им на территории столичного бизнес-квартала «Арма», где его готовили к рекламным съемкам.

Как можно наблюдать в видеоролике, новинка получит массивную решетку радиатора с горизонтальными хромированными ламелями, рельефным капотом и светодиодной оптикой.

И если внешний облик кроссовера уже был известен, то салон российской версии до сих пор держался в секрете. Впрочем, мужчине удалось заглянуть и в него: он оказался выполнен полностью в белом цвете, включая задний диван и все дверные карты, что очень нехарактерно для нашего рынка, а также оборудован совмещенным дисплеем для панели приборов и мультимедийной системы. Кроме того, на центральном тоннеле можно заметить сенсорную панель.

При этом на пятой двери машины имелись китайские шильдики, намекающие на то, что в объектив попал автомобиль для внутреннего рынка.

В основе Exeed VX лежит платформа M3X, разработкой которой занимались инженеры Chery совместно с немецкой фирмой Benteler. На российском рынке кроссоверу должен достаться 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 235 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 7-диапазонному «роботу» с двумя сцеплениями и полным приводом.