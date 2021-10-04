Lada Vesta FL: появилось новое фото салона 

В сентябре в Сеть оказалось слито первое фото салона обновленного семейства Lada Vesta (FL – фейслифт). Спустя месяц в интернете появился еще один снимок, на котором можно рассмотреть центральную консоль новой «Весты» в мельчайших подробностях.

Фотографию опубликовало сообщество «Лада Веста | Lada Vesta FL» в социальной сети «ВК». На снимке, судя по информации, озвученной ранее, представлена «топовая» комплектации Vesta, о чем говорит наличие вертикального планшета мультимедийной системы. Органы управления климат-контролем выполнены как на автомобилях Renault Arkana и Renault Duster: три селектора с компактными экранами, отображающими выставленные параметры.

На фотографии также можно заметить, что между селекторами имеются еще и клавиши, которые ответственны за активацию подогрева стекла, рециркуляцию воздуха в салоне, а также включения климатической системы.

Между экраном и шайбами специалисты по эргономике «АвтоВАЗ» решили расположить еще один ряд кнопок: это «аварийка», подогревы сидений и кнопка активации головного устройства, а по правой стороне отвели место для селектора режимов ESC, двух портов USB и автомобильной розетки.

Точные сроки запуска Lada Vesta FL в продажу до сих пор не обозначены, но предполагается, что премьера обновленного семейства состоится в 2022 году. Тогда же должны начать его продажи.