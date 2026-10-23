Друзья купили Lada и погнали ее из Болгарии в Нидерланды, но сломались в трех часах езды от дома

Классические автомобили Lada известны во всем мире. И далеко не всегда своей образцовой надежностью. Этот стереотип в очередной раз подтвердили друзья из Нидерландов, решившие приобрести в Болгарии старую Lada 1200 и своим ходом доставить ее домой.

Витце Йонкман и Том Хофма преодолели большую часть маршрута через Европу, но примерно за три часа езды до конечной точки автомобиль окончательно остановился из-за неисправности системы зажигания.

Идея появилась после поездки друзей-блогеров по Восточной Европе, где они обратили внимание на большое количество автомобилей Lada. В Нидерландах подобные машины встречаются крайне редко, поэтому шутка о покупке советского седана постепенно превратилась в конкретный план. Несколько месяцев приятели изучали объявления в Болгарии, а затем отправились туда, чтобы выбрать подходящий экземпляр.

Их выбор пал на бежевую Lada 1200 1986 года выпуска. Простая конструкция и сравнительно несложное обслуживание делали седан подходящим кандидатом для необычного путешествия, хотя почтенный возраст машины не обещал легкой поездки. Что в итоге и получилось.

Первые проблемы возникли еще в начале дороги: у автомобиля сломался амортизатор. Друзья устранили неисправность и продолжили движение. Однако в Германии, когда до Нидерландов оставалось уже не так много, седан внезапно заглох. Причиной стала поломка крышки распределителя зажигания.

На помощь путешественникам пришел проезжавший мимо местный автомеханик. Он предложил помощь, и друзья дотолкали автомобиль около ста метров до его мастерской. Однако быстро завершить ремонт не удалось: нужные запчасти для редкой в Европе Lada отсутствовали, а ждать их доставки означало сильно задержать возвращение домой.

В итоге было принято решение вызвать эвакуатор и доставить российский седан в Нидерланды чужим ходом. Сейчас машина стоит на площадке автосервиса и дожидается ремонта, а также оформления местной страховки.

Несмотря на неприятное происшествие, друзья-путешественники не разочаровались в своем необычном приобретении. По их словам, автомобиль способен разгоняться до 120 километров в час и долго ехать в таком режиме без заметных вибраций, что можно считать достойным поведением для почти 40-летней машины.

В планы друзей-блогеров входит капитальный ремонт двигателя этой Lada и приведение седана в идеальное состояние, чтобы в дальнейшем использовать его в своих будущих путешествиях.

Кстати, сегодня Дейли-Мотор рассказал о продающейся в Европе классической Lada, которая способна удивить своим состоянием и маленьким пробегом.