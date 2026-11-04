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Mega Cruiser: история самого тяжелого и большого внедорожника Toyota

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Toyota Mega Cruiser: гигантский внедорожник с полным приводом, клиренсом 42 см и управляемыми задними колесами

Mega Cruiser: история самого тяжелого и большого внедорожника Toyota

Land Cruiser является семейством внедорожников, известных во всем мире. Но мало кто знает, что у него был родственник, который заметно превосходил всех своих младших братьев как с точки зрения веса, так и размеров. 

История Mega Cruiser началась с разработки высокомобильного автомобиля для Сил самообороны Японии. На его основе Toyota подготовила гражданскую версию, которую впервые показали на 30-м Токийском автосалоне в 1993 году. Продажи начались 9 января 1996 года. Автомобиль предлагался через дилерскую сеть Toyota по всей Японии.

Mega Cruiser: история самого тяжелого и большого внедорожника Toyota

Название Mega Cruiser образовано от слов «мега» и «круизер». Внешность полностью соответствовала первой части названия: длина внедорожника составляла 5090 мм, ширина – 2170 мм, высота – 2075 мм.

Колесная база достигала 3395 мм, а масса автомобиля составляла около 2850 кг. Для сравнения, снаряженная масса нынешнего флагманского Toyota Land Cruiser 300 варьируется от 2375 до 2555 кг.

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Mega Cruiser: история самого тяжелого и большого внедорожника Toyota

Одной из главных «фишек» конструкции этой модели стала система управления всеми четырьмя колесами 4WS. При повороте задние колеса отклонялись в противоположную сторону относительно передних на угол до 12 градусов. Благодаря этому минимальный радиус поворота Mega Cruiser составлял всего 5,6 метра. Для автомобиля шириной более двух метров и массой почти три тонны это было серьезным достижением.

Mega Cruiser: история самого тяжелого и большого внедорожника Toyota

Не менее впечатляющими оказались внедорожные характеристики. Дорожный просвет достигал 420 мм. Добиться столь высокого показателя помогли колесные редукторы, или механизмы понижения передаточного отношения в ступицах.

Благодаря шестеренчатой передаче приводной вал располагался выше центра колеса, что позволяло увеличить расстояние между днищем и поверхностью дороги. В сочетании с крупными шинами подобная конструкция снижала риск повреждения нижней части автомобиля на камнях и других препятствиях.

Mega Cruiser получил постоянный полный привод, четырехступенчатую автоматическую коробку передач и двухступенчатую раздаточную коробку. В трансмиссии использовался центральный дифференциал, а передний и задний мосты оснащались блокировками. В результате автомобиль мог распределять тягу между колесами и преодолевать сложные участки бездорожья.

Mega Cruiser: история самого тяжелого и большого внедорожника Toyota

Под капотом первоначальной версии находился 4,1-литровый четырехцилиндровый турбодизель 15B-FT. Он развивал 155 л.с. и около 382 Нм крутящего момента. Мотор был ориентирован на тягу на низких оборотах, что имело особое значение для тяжелого внедорожника.

В качестве дополнительного оборудования предлагалась система регулировки давления в шинах. Она позволяла изменять давление в задних колесах непосредственно во время движения, улучшая сцепление на грязных и заснеженных дорогах.

В салоне размещались шесть человек: двое спереди и четверо сзади. Грузоподъемность составляла 600 кг. Просторный кузов позволял перевозить спасательное оборудование, инструменты и другие тяжелые грузы, необходимые для работы в труднодоступных районах.

Как ни странно, но внедорожник до своего ухода с рынка даже успел пережить одну модернизацию. В мае 1999 года вместо мотора 15B-FT в Mega Cruiser начали ставить более мощный агрегат 15B-FTE. Его отдача выросла до 170 л.с., а крутящий момент достиг примерно 422 Нм. Также инженеры снизили выбросы оксидов азота и твердых частиц.

На момент снятия машины с конвейера в Японии за нее просили 10 миллионов 290 тысяч иен. Сегодня это было бы около 5,3 млн рублей по нынешнему курсу валют.

Сегодня внедорожники Mega Cruiser можно найти в продаже как в Японии, так и за ее пределами. Более того, отдельные экземпляры предлагаются даже в России. Цены на них, судя по объявлениям, начинаются от 3,7 млн рублей и доходят до 6 млн рублей.

Фото:Classicdriver

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