Mega Cruiser: история самого тяжелого и большого внедорожника Toyota

Land Cruiser является семейством внедорожников, известных во всем мире. Но мало кто знает, что у него был родственник, который заметно превосходил всех своих младших братьев как с точки зрения веса, так и размеров.

История Mega Cruiser началась с разработки высокомобильного автомобиля для Сил самообороны Японии. На его основе Toyota подготовила гражданскую версию, которую впервые показали на 30-м Токийском автосалоне в 1993 году. Продажи начались 9 января 1996 года. Автомобиль предлагался через дилерскую сеть Toyota по всей Японии.

Название Mega Cruiser образовано от слов «мега» и «круизер». Внешность полностью соответствовала первой части названия: длина внедорожника составляла 5090 мм, ширина – 2170 мм, высота – 2075 мм.

Колесная база достигала 3395 мм, а масса автомобиля составляла около 2850 кг. Для сравнения, снаряженная масса нынешнего флагманского Toyota Land Cruiser 300 варьируется от 2375 до 2555 кг.

Одной из главных «фишек» конструкции этой модели стала система управления всеми четырьмя колесами 4WS. При повороте задние колеса отклонялись в противоположную сторону относительно передних на угол до 12 градусов. Благодаря этому минимальный радиус поворота Mega Cruiser составлял всего 5,6 метра. Для автомобиля шириной более двух метров и массой почти три тонны это было серьезным достижением.

Не менее впечатляющими оказались внедорожные характеристики. Дорожный просвет достигал 420 мм. Добиться столь высокого показателя помогли колесные редукторы, или механизмы понижения передаточного отношения в ступицах.

Благодаря шестеренчатой передаче приводной вал располагался выше центра колеса, что позволяло увеличить расстояние между днищем и поверхностью дороги. В сочетании с крупными шинами подобная конструкция снижала риск повреждения нижней части автомобиля на камнях и других препятствиях.

Mega Cruiser получил постоянный полный привод, четырехступенчатую автоматическую коробку передач и двухступенчатую раздаточную коробку. В трансмиссии использовался центральный дифференциал, а передний и задний мосты оснащались блокировками. В результате автомобиль мог распределять тягу между колесами и преодолевать сложные участки бездорожья.

Под капотом первоначальной версии находился 4,1-литровый четырехцилиндровый турбодизель 15B-FT. Он развивал 155 л.с. и около 382 Нм крутящего момента. Мотор был ориентирован на тягу на низких оборотах, что имело особое значение для тяжелого внедорожника.

В качестве дополнительного оборудования предлагалась система регулировки давления в шинах. Она позволяла изменять давление в задних колесах непосредственно во время движения, улучшая сцепление на грязных и заснеженных дорогах.

В салоне размещались шесть человек: двое спереди и четверо сзади. Грузоподъемность составляла 600 кг. Просторный кузов позволял перевозить спасательное оборудование, инструменты и другие тяжелые грузы, необходимые для работы в труднодоступных районах.

Как ни странно, но внедорожник до своего ухода с рынка даже успел пережить одну модернизацию. В мае 1999 года вместо мотора 15B-FT в Mega Cruiser начали ставить более мощный агрегат 15B-FTE. Его отдача выросла до 170 л.с., а крутящий момент достиг примерно 422 Нм. Также инженеры снизили выбросы оксидов азота и твердых частиц.

На момент снятия машины с конвейера в Японии за нее просили 10 миллионов 290 тысяч иен. Сегодня это было бы около 5,3 млн рублей по нынешнему курсу валют.

Сегодня внедорожники Mega Cruiser можно найти в продаже как в Японии, так и за ее пределами. Более того, отдельные экземпляры предлагаются даже в России. Цены на них, судя по объявлениям, начинаются от 3,7 млн рублей и доходят до 6 млн рублей.