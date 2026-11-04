Бывший военный грузовик превратили в монструозный автодом с дизелем Cummins и девятью солнечными панелями

В США состоялся неудачный аукцион для необычного автодома, построенного на базе армейского грузовика BMY M931A2 1990 года выпуска. Шестиколесная машина получила просторный жилой модуль, мощный дизель и оборудование для длительных путешествий вдали от цивилизации, но найти покупателя ей с первой попытки не удалось.

Основой проекта стал военный тягач семейства M939, изначально предназначенный для перевозки тяжелых грузов. Под капотом установлен рядный шестицилиндровый турбодизель Cummins объемом 8,3 литра. В такой конфигурации он развивает около 243 л.с. и более 1000 Нм крутящего момента. Утверждается, что двигатель прошел капитальный ремонт в 2008 году, еще во время службы в армии США.

В паре с ним работают пятиступенчатая автоматическая коробка передач Allison и двухдиапазонная раздаточная коробка Rockwell. Привод на шесть колес позволяет грузовику передвигаться по сложным участкам бездорожья.

Переоборудованием занималась американская компания Plan B Trucks из американского штата Юта. Работы завершили в 2017 году. За кабиной разместили жилой модуль длиной около 8,2 метра, а общая длина машины приблизилась к 11 метрам. Внешность автомобиля изменилась благодаря красно-черной окраске, хотя кабина и значительная часть военного оборудования сохранили первоначальный вид.

В оснащение шасси входят внедорожные шины размерностью 395/85 R20, централизованная система регулировки давления в колесах, электрическая лебедка и пневматические тормоза.

Внутри предусмотрен салон с потолком высотой более двух метров. Отделка выполнена с использованием панелей под дерево, установлено светодиодное освещение и предусмотрены многочисленные отсеки для хранения вещей. В жилой зоне находятся кожаный диван, который раскладывается в кровать, и U-образная обеденная группа с красными сиденьями.

Кухонная часть оборудована холодильником, раковиной, микроволновой печью, индукционной плитой и телевизором. Для ночлега предусмотрены две двуспальные кровати: одна размещена над обеденной зоной, другая – над кабиной водителя. Также в автодоме есть душевая, туалет и отдельная раковина.

Разработчики уделили особое внимание автономности кемпера. Для чистой воды в нем были предусмотрены два резервуара общей вместимостью около 950 литров. Еще два бака объемом примерно по 170 литров предназначены для серой и черной воды.

На крыше установлены девять солнечных панелей, подключенных к литиевой батарее емкостью 140 А/ч через контроллеры заряда и инвертор. Система обеспечивает питание бытового оборудования. В автодоме также предусмотрены кондиционер и отопление.

Для движения используются два дизельных бака общей вместимостью около 570 литров. Расход топлива машины составляет примерно 40 литров на 100 км. Это немало даже для крупного внедорожного кемпера, так что длительные поездки потребуют от его будущего владельца серьезных расходов на заправку.

Автомобиль был выставлен на аукцион Bring a Trailer. Максимальная ставка достигла 30 тысяч 750 долларов, что эквивалентно сумме примерно в 2,5 млн российских рублей по нынешнему курсу валют. Однако резервная цена продавца не была достигнута, поэтому сделка не состоялась и бывший военный грузовик остался без нового владельца.

Скорее всего, попытки продать этот необычный кемпер будут продолжены, но найти на него покупателя (с учетом размеров и оснащения) даже за относительно небольшие деньги будет непросто.

Ранее мы рассказывали о другом, гораздо более современном внедорожном кемпере на базе грузовика Mercedes-Benz Arocs, который оценили в 53 миллиона рублей.