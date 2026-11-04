Седан Geely CK1 назвали самым опасным автомобилем в мире своего времени

В мире есть немало автомобилей, результаты краш-тестов которых оказались настолько плохими, что страны, в которых они должны были продаваться, запретили выход таких машин на рынок. Итальянский портал Auto.everyeye вспомнил об одной из таких моделей и даже назвал ее «самым опасным автомобилем в мире своего времени».

В середине 2000-х китайские автопроизводители только начинали выходить на зарубежные рынки. Одной из моделей, которая должна была помочь Geely закрепиться за пределами Китая, стал седан CK1. Однако его испытания на безопасность обернулись громким провалом.

Geely CK, известный на домашнем рынке как Ziyoujian, выпускался с 2005 по 2016 год. Модель дебютировала на Франкфуртском автосалоне в 2005 году. Китайская компания рассчитывала заинтересовать автомобилем покупателей за пределами страны и рассматривала возможность выхода на рынок США.

В частности, продажи седана планировали начать в Пуэрто-Рико в 2007 году. Однако до реализации этих планов дело не дошло: результаты испытаний на безопасность поставили под сомнение возможность продвижения модели в Северной Америке.

В ходе испытаний Latin NCAP версия Geely CK без подушек безопасности получила ноль звезд за защиту взрослых пассажиров и две звезды за безопасность детей. Столкновение проводилось на скорости 64 км/ч. Проверка показала, что конструкция кузова и отсутствие подушек безопасности не обеспечивали практически никакой защиты людей на передних сиденьях.

Примечательно, что визуально Geely CK напоминал некоторые европейские седаны того периода, в частности Mercedes-Benz C-Class. Но, разумеется, не мог и близко подобраться к немцу ни по по оснащению и производительности, ни по качеству.

Под капотом устанавливался бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра, являющийся лицензированной копией агрегата Toyota 5A-FE. Его мощность составляла 94 л.с. при 6000 об/мин. В паре с мотором работала механическая коробка передач, но некоторые умельцы с переменным успехом пытались самостоятельно менять на «автомат» фирмы Aisin.

Некоторые считают, что именно провал модели CK заставил компанию пересмотреть подход к безопасности своих автомобилей. В последующие годы Geely кардинально изменила подход к разработке автомобилей, впоследствии сделав их одними из самых безопасных среди китайских моделей.

Сейчас все самые популярные автомобили Geely, в том числе представленные на российском авторынке, обладают одними из самых высоких баллов по итогам краш-тестов ведущих независимых организаций NCAP.

К слову, далеко не всегда в краш-тестах терпят неудачи исключительно китайские автомобили. В прошлом году Дейли-Мотор сообщал, что японский кроссовер Suzuki Fronx заработал в австралийских испытаниях на безопасность (ANCAP) всего 1 звезду.