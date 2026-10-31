Каким мог быть новый минивэн Lada, которым хотели заменить Largus

Неофициальный цифровой рендер серийной версии Lada B-Van. Изображение: Daily-Motor.Ru

Модельная линейка «АвтоВАЗа» никогда не могла похвастаться широким предложением минивэнов. В конце 90-х – начале 2000-х компания выпускала лимитированным тиражом модель «Надежда», а в 2010-м выпустила Largus, который больше походил на универсал, нежели классический минивэн.

Предполагалось, что у этой модели появится сменщик. Причем автомобиль, в отличие от своего предшественника, будет построен на собственной платформе. Дело даже дошло до премьеры серийных макетов этой модели, но затем проект забуксовал.

Как мог бы выглядеть новый минивэн Lada, которому прочили звание сменщика Largus, мы решили представить, воссоздав с помощью компьютерной графики потенциальный дизайн серийной машины.

При разработке изображений учитывался внешний облик не только полноразмерных макетов B-Van, представленных в начале 2025 года, но и соплатформенного кроссовера Lada Azimut.

Судя по тому, что в итоге получилось, новый минивэн «АвтоВАЗа» должен был получить современный внешний облик с плавными линиями кузова и оформлением «передка» и кормы в стиле модели Azimut.

Неофициальный цифровой рендер серийной версии Lada B-Van. Изображение: Daily-Motor.Ru

Ранее утекшие в открытый доступ габаритные характеристики обещали новой Lada длину около 4,6 метра и высоту 1,64 метра. Колесная база машины должна была растянуться на 2,91 метра.

В салоне расположится семь посадочных мест, которые планировалось скомпоновать в три ряда, что сделало бы ее одной из самых вместительных моделей «АвтоВАЗа» в его современной истории.

Предполагаемую моторную гамму также связывали с Lada Azimut. В качестве базовых вариантов рассматривались атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. В дальнейшем линейку мог дополнить 1,5-литровый турбированный агрегат китайского происхождения.

Обсуждалась и возможность появления подключаемой гибридной модификации PHEV. По одному из сценариев, подобная силовая установка сначала должна была дебютировать на Lada Azimut, а затем перейти на родственный минивэн.

Но, похоже, ждать появления серийной версии Lada B-Van в ближайшее время не стоит. Как стало известно недавно, проект попал в режим дополнительной экономической оценки, так что активных работ над ним сейчас, очевидно, не идет.

Комментарии представителей «АвтоВАЗа», касающиеся этого проекта, также сложно назвать оптимистичными. Компания намекнула, что может вернуться к вопросу дебюта нового серийного минивэна, когда в России изменится рыночная ситуация.

Очевидно, в ближайшее время ждать чего-то подобного, сложно, поэтому есть все основания полагать, что Lada B-Van так и останется в статусе шоу-кара без реального серийного воплощения.

Между тем, недавно Дейли-Мотор сообщал, что проект кроссовера Lada Azimut вышел на финишную прямую. Единственное, что сегодня неизвестно об этой модели, это только ее официальная цена.