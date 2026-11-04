Toyota с большим ресурсом: 10 моделей, которые стоит сохранить надолго

Toyota давно ассоциируется с надежностью и большим ресурсом автомобилей. Среди моделей японской марки есть внедорожники, седаны, пикапы и гибриды, способные преодолевать сотни тысяч километров.

Известный авторитетный портал «TopSpeed», воспользовавшись аналитикой издания iSeeCars, собрал десять подержанных Toyota, которые заслуживают внимания благодаря конструкции, силовым агрегатам и статистике долговечности, а мы, в свою очередь, адаптировали информацию из этих исследований из миль в привычный в России километраж.

Toyota 4Runner (2014–2023 годов)

Этот рамный внедорожник считается одним из наиболее выносливых автомобилей Toyota. Его сильные стороны – прочное шасси, простая конструкция и атмосферный 4-литровый двигатель V6 1GR-FE.

По оценкам iSeeCars, средний срок службы 4Runner составляет около 353 тысяч км. Вероятность того, что автомобиль преодолеет 322 тысячи км, оценивается в 59,9%, а шансы достичь отметки 402 тысячи км составляют 33,1%. Это в 6,2 раза выше среднего показателя для автомобилей.

Toyota Camry (2015–2017 годов)

Camry остается одним из наиболее практичных вариантов для тех, кому нужен надежный седан с умеренными расходами на обслуживание.

По оценкам iSeeCars, средний срок службы модели составляет около 277 тысяч км. Одним из лучших с точки зрения выносливости двигателей этой модели называют атмосферный 2,5-литровый двигатель 2AR-FE мощностью 178 лошадиных сил и 230 Нм момента, работающий в паре с 6-скоростным «автоматом».

Toyota Yaris (2015–2019 годов)

По оценкам iSeeCars, средний срок службы Yaris этих годов выпуска составляет около 215 тысяч км, что является одним из лучших показателей в сегменте. Машина полагается на проверенные технические решения с большим расчетным ресурсом.

Toyota RAV4 (2021–2024 годов)

Пятое поколение RAV4 сочетает просторный салон, комфорт и сравнительно невысокие расходы на содержание. По оценкам iSeeCars, расчетный ресурс модели составляет чуть менее 283 тысяч км. Еще одним неочевидным преимуществом этой генерации «РАВ4» является наличие в линейке классических неэлектрифицированных ДВС, от которых избавились в шестом поколении модели.

Toyota Corolla (2014–2019 годов)

Corolla заслужила репутацию доступного в эксплуатации автомобиля с простой конструкцией. По данным iSeeCars, средний срок службы модели составляет около 263 тысяч км. Некоторые экземпляры этого периода преодолели отметку в 402 тысячи км.

Toyota Highlander (2014–2016 годов)

Большой семейный кроссовер Highlander известен своим вместительным салоном и надежным атмосферным двигателем V6. По статистике iSeeCars, вероятность достижения пробега в 402 тысячи км составляет 12,3%.

Одним из наиболее выносливых моторов в линейке этой модели называют 3,5-литровый мотор 2GR-FE. Он развивает 270 л.с. и 336 Нм при 4700 об/мин. Агрегат хорошо известен по другим моделям Toyota и считается одним из наиболее удачных двигателей марки.

Toyota Prius (2021–2022 годов)

Хэтчбек Toyota, который своим примером доказывает, что электрификация далеко не всегда негативно влияет на долговечность автомобиля. По расчетам iSeeCars, средний срок службы этой модели составляет примерно 301 тысячу км.

Toyota Avalon (2020–2022 годов)

Avalon – большой комфортабельный седан, который сочетает просторный салон с мощным атмосферным двигателем. В оснащение отдельных комплектаций входят подогрев передних сидений и рулевого колеса, отделка натуральным деревом и проекционный дисплей.

Под капотом установлен 3,5-литровый V6 мощностью 301 л.с. и 362 Нм. Объем багажника составляет около 456 литров, а пространство для ног достигает 107 см спереди и 102 см сзади. По оценкам iSeeCars, расчетный срок службы Avalon составляет в среднем почти 323 тысячи км.

Toyota Tacoma (2013–2015 годов)

Пикап Tacoma второго поколения известен своей выносливостью и простой конструкцией. Владельцы сообщают о пробегах свыше 483 тысяч км, а отдельные экземпляры смогли преодолеть отметку в 1,45 млн км.

В основе долговечности модели лежат традиционная конструкция полного привода, прочная трансмиссия и проверенные двигатели. 4- или 5-скоростные АКПП по современным меркам считаются устаревшими, но отличаются большим ресурсом.

Toyota Land Cruiser 200 (2013–2021 годов)

Land Cruiser 200 создавался для тяжелых условий эксплуатации и дальних путешествий. Его конструкция включает усиленную рамную основу и механическую систему полного привода. По оценке iSeeCars, средний расчетный срок службы внедорожника составляет около 451 тысячи км.

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