47-летний VAZ 2103 в идеальном состоянии продают в Европе по цене новой Lada Granta

VAZ 2103 из Германии. Фото: Mobile.de

Так называемые «капсулы времени», которыми выступают классические автомобили Lada, сейчас крайне редко можно встретить в России и постсоветских странах. Но недавно одна из таких машин внезапно «всплыла» там, где ее мало кто ждал – в Европе.

Немецкий дилер Alex Automobile выставил на продажу VAZ 2103 (1500). Уникальной особенностью этого экземпляра является его идеальное состояние, которое удалось сохранить, несмотря на почтенный возраст, а также мизерный пробег.

Согласно описанию к объявлению, обнаруженному нашей редакцией на популярном европейском сайте-классифайде, речь идет о «вазовской тройке» коричневого цвета 1979 года выпуска. За 47-летний возраст машина выглядит так, будто только сошла с конвейера, и пребывает в идеальном техническом состоянии.

Продавец утверждает, что автомобиль не проходил процедуру реставрации и находится в полностью оригинальном состоянии. Практически весь срок своего пребывания в собранном виде он бережно хранился в гараже и с 1979 года наездил всего 2 тысячи 1 километр.

VAZ 2103 из Германии. Фото: Mobile.de

Под капотом «тройки» установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 75 лошадиных сил. Ассистирует ему механическая коробка передач и система заднего привода.

В салоне установлена магнитола, а на сиденьях использована кожаная отделка. Несмотря на утверждение, что автомобиль не подвергался доработкам, в салоне бросается в глаза чехол рулевого колеса терракотового цвета с металлическими вставками, а также рукоятка рычага переключения передач с розовым цветком внутри прозрачного шара, которые не устанавливались на Lada на заводе.

VAZ 2103 из Германии. Фото: Mobile.de

Кроме того, владелец закрыл внутреннюю полость багажника специальным брендированным покрывалом с надписью «Жигули».

А теперь к самому важному – к цене. За автомобиль продавец из Германии собирается выручить 14 тысяч 999 евро, что по сегодняшнему курсу эквивалентно сумме в 1 миллион 378 тысяч рублей. Для сравнения, за примерно сопоставимые деньги в России сейчас продают новые Lada Granta в «топовых» комплектациях.

Накануне Дейли-Мотор обнаружил на том же самом классифайде другое интересное объявление с редкой Lada – снегоболотоходом ВАЗ-1922 «Марш».