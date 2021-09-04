Обновленная Lada Vesta FL 2022: новые подробности и сроки премьеры

С анонсом стратегического плана «Ренолюция», согласно которому все модели «Лада» переведут на французскую платформу CMF-B, Lada Vesta в ее нынешнем технологическим виде приговор уже подписан. Впрочем, прямо сейчас менять «тележку» вазовского «флагмана» никто не будет – модель продержится на конвейере еще как минимум четыре года, три из которых будут отведены обновленному семейству FL. Накануне в Сеть утекли новые подробности о проекте, а также впервые были обозначены сроки его премьеры.

Автомобиль получит перелицованный внешний облик, а также улучшится с точки зрения отделочных материалов в салоне, обзаведясь рядом ранее недоступных систем. Vesta FL 2022 станет первой серийной Lada, оснащенной цифровой комбинацией приборов, а также блоком климат-контроля, заимствованным у Renault Arkana и Renault Duster.

Прерогативой Cross-версий семейства FL станет система Ride Select, которая ранее досталась хэтчбеку XRay Cross: с помощью шайбы на центральной консоли можно будет выбрать внедорожный или спортивный режим ездовой электроники.

Перемен под капотом не запланировано (по крайней мере на первых порах), поэтому Vesta должна сохранить актуальные 1,6- и 1,8-литровые вазовские бензиновые моторы мощностью 106 и 122 лошадиные силы, работающие в паре с МКПП, а также 1,6-литровый мотор Renault на 113 «сил», агрегатированный с вариатором. Не исчезнет из гаммы семейства и «заряженная» версия Vesta Sport с 1,8-литровым форсированным двигателем мощностью 145 л.с. Однако, по слухам, к ней наконец-то присоединится и спортивный универсал, запатентованный компанией несколько лет назад.

По информации издания «Авторевю», премьера обновленной Lada Vesta FL запланирована на март 2022 года. Сколько будет стоить реформенное семейство остается загадкой, но, скорее всего, цены на него окажутся существенно выше, чем просят за актуальные седаны и универсалы.