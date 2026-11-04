Соперник «Гелендвагена» от китайского Zeekr появится в 2028-2029 годах

Китайский бренд Zeekr, принадлежащий концерну Geely, рассматривает возможность выхода в сегмент крупных премиальных внедорожников. Новая модель должна составить конкуренцию Mercedes-Benz G-Class, а ее серийное производство предварительно намечено на период с 2028 по 2029 годы.

О разработке машины 4 ноября сообщило китайское издание Future Car Daily. По его информации, Zeekr уже согласовал технические требования с основными поставщиками, однако проект пока находится на ранней стадии оценки целесообразности и еще не получил окончательного внутреннего одобрения. Поставщики рассматривают будущую машину как проект, ориентированный на уровень Mercedes-Benz G-Class.

Несмотря на планы конкуренции с «Гелендвагеном», конструкция кузова у китайской модели будет абсолютно другой. В отличие от классических внедорожников с отдельной рамой, Zeekr, предположительно, выберет несущий или полуинтегральный кузов. Инженерам предстоит обеспечить достаточную прочность конструкции при высоких крутящих нагрузках во время движения по пересеченной местности, а также надежно защитить тяговую батарею и днище.

Вместо традиционных механических решений для бездорожья, по слухам, предполагается использовать несколько независимо управляемых электромоторов, пневматическую подвеску с увеличенным ходом и электронное распределение тяги между колесами. Программное управление должно помогать автомобилю сохранять подвижность на сложных участках и адаптировать работу шасси к дорожным условиям.

Какими силовыми установками собираются оснастить новинку, также пока неизвестно. По одной из версий, в качестве них рассматриваются решения крупных гибридных моделей марки. Zeekr 9X и 8X используют подключаемую гибридную архитектуру с напряжением 900 В. Самая мощная версия 8X, напомним, развивает до 1030 кВт (около 1400 л.с.).

Новой модели Zeekr предстоит соперничать не только с Mercedes-Benz G-Class, но и с китайскими премиальными внедорожниками. Среди потенциальных соперников называются BYD Yangwang U8 и Fangchengbao Bao 8.

Более того, в этом сегменте присутствует и электрический Mercedes-Benz G 580 с технологией EQ, так что конкуренция между таким количеством близких по духу автомобилей может выдаться поистине ожесточенной.

Напомним, ранее ходили слухи о планах по выпуску конкурента «Гелендвагена» от BMW и Audi.