Квадратный кей-кар Daihatsu Taft близок к смене поколения: новые фары и гибридная установка

Daihatsu готовит обновление компактного кроссовера Taft. Ожидается, что автомобиль следующего поколения появится во второй половине 2027-го или в первой половине 2028 года. Главными изменениями в этой модели могут стать переработанный дизайн, более просторный салон и появление гибридной силовой установки.

История Taft началась более пятидесяти лет назад, когда одноименный компактный внедорожник выпускался с 1974 по 1984 год. Современный Taft вернулся в линейку марки в июне 2020 года, но уже в формате городского кей-кара с внедорожным дизайном, а сейчас Daihatsu работает над новым поколением этой модели.

Судя по компьютерным рендерам, опубликованным в сети, внешний вид модели сохранит узнаваемый квадратный силуэт. Передняя часть может получить прямоугольные светодиодные фары с вертикально расположенными световыми блоками. Горизонтальная решетка радиатора и массивная нижняя накладка бампера должны подчеркнуть внедорожный характер автомобиля.

По бокам ожидаются более объемные колесные арки с пластиковыми расширителями. Квадратная форма кабины должна сохраниться, как и характерные вогнутые элементы передней и задней частей кузова.

Большая стеклянная крыша Skyfeel Top, ставшая одной из визитных карточек нынешней модели, вероятно, также переберется и на автомобиль следующего поколения. Инженеры могут улучшить ее теплоизоляцию и уменьшить массу конструкции.

Габариты, скорее всего, останутся в пределах японских требований к кей-карам. Нынешний Taft имеет длину 3395 мм, ширину 1475 мм и высоту 1630 мм. Колесная база составляет 2460 мм, дорожный просвет – 190 мм. Для следующей генерации прогнозируется увеличение колесной базы на 20–40 мм, до 2480–2500 мм. Высота может сохраниться на уровне 1630–1640 мм.

Скорее всего, инженерам Daihatsu удастся увеличить внутреннее пространство машины. Сейчас длина салона Taft составляет 2050 мм. В будущей модели этот показатель, по слухам, могут довести до 2080 –2100 мм. Добиться этого, вероятно, удастся за счет пересмотра компоновки моторного отсека и сидений.

В моторной линейке должны сохраниться 658-кубовые 3-цилиндровые двигатели. Атмосферный агрегат нынешнего Taft развивает 52 л.с. и 60 Нм, а турбированная версия – 64 л.с. и 100 Нм. Существенного увеличения мощности ждать не стоит. Инсайдеры пишут, что инженеры могут сосредоточиться на улучшении тяги на низких оборотах и эффективности сгорания топлива.

Вариатор также может получить дополнительные доработки, что потенциально должно положительным образом сказаться на и без того неплохой топливной экономичности модели. Кроме того, от машины ждут улучшений с точки зрения водительских электронных помощников.

Дебют нового Daihatsu Taft должен состояться в период с 2027 по 2028 годы.