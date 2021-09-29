В Тольятти сфотографировали автовоз с новыми «Вестами»

Компания «АвтоВАЗ» продолжает отправлять выпущенные в рамках пилотного производства обновленные «Весты» в свой научно-технический центр, где они проходят испытания. По информации от независимых источников, проект находится на высокой стадии готовности.

На этой неделе с предприятия в Ижевске, где собирают Vesta FL, была отгружена очередная партия обновленных автомобилей, которые на автовозе доставили в Тольятти. Снимки четырех прибывших в НТЦ машин опубликовало сообщество «Avtograd News» в соцсети «VK». По информации авторов фотографий, доставленные «Весты» собраны практически без применения обходных технологий (то есть близки к серийным).

Фото: Avtograd News

Ранее стало известно, что масштабных изменений в новой «Весте» ждать не стоит. Вопреки ожиданиям, головная оптика автомобиля окажется прежних размеров и формы, но сменит «начинку».

Фото: Avtograd News

В салоне, если верить утекшим в Сеть шпионским снимкам, можно ожидать появления модернизированного торпедо, цифровой комбинации приборов и планшета мультимедийной системы, а также нового блока климатической установки, который сейчас устанавливают в Renault Arkana и Renault Duster.