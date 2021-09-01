ДомойАвтоновости сегодняВ Тольятти сфотографировали автовоз с новыми Lada Vesta FL

В Тольятти сфотографировали автовоз с новыми Lada Vesta FL

От: Ростислав Архипов
BqtmwNZklXk

Компания «АвтоВАЗ» продолжает тестовую сборку автомобилей обновленного семейства Vesta FL, премьера которого запланирована на 2022 год. Накануне свежевыпущенную партию машин засняли во время перевозки на дорогах Тольятти.

Как сообщает паблик «Avtograd News», автор снимков запечатлел «Весты» во время их пребывании на автовозе неподалеку от Научно-технического центра (НТЦ) «АвтоВАЗа». Судя по всему, машины транспортируют из Ижевска. Все они накрыты плотным сними чехлом, поэтому рассмотреть что под ним, не представляется возможным. Впрочем, из под маскировочного покрывала проглядываются оригинальные диски и колпаки, которые ранее были запатентованы «АвтоВАЗом» для обновленной «Весты». 

По очертаниям кузовов машин можно сделать вывод, что в свежесобранную партию входят три седана и один кросс-универсал. 

Vesta.1 1

Предсерийное производство рестайлинговой Lada Vesta должно начаться этой осенью. Серийный выпуск, как ожидается, стартует не раньше 2022 года. 

Сегодня в Сети появились первые фотографии, демонстрирующие интерьер (предполагаемо) новой «Весты» в «топовой» комплектации. Судя по ним, автомобилю достанется цифровая комбинация приборов, большой планшет мультимедийной системы на центральной консоли, а также блок климат-контроля, заимствованный у Renault Arkana.

Предыдущая статьяLexus LX 600: появились новые шпионские фото

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

В Тольятти сфотографировали автовоз с новыми Lada Vesta FL

Компания «АвтоВАЗ» продолжает тестовую сборку автомобилей обновленного семейства Vesta FL, премьера которого запланирована на 2022 год. Накануне свежевыпущенную партию машин засняли во время перевозки...

Lexus LX 600: появились новые шпионские фото

Представлен короткобазный Kia Sportage 2022

В России начался прием заказов на Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Самый маленький и дешевый: Hyundai рассекретил новый кроссовер Casper

Новый Isuzu D-Max получил версию для экстремального бездорожья AT35

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+