В Тольятти сфотографировали автовоз с новыми Lada Vesta FL

Компания «АвтоВАЗ» продолжает тестовую сборку автомобилей обновленного семейства Vesta FL, премьера которого запланирована на 2022 год. Накануне свежевыпущенную партию машин засняли во время перевозки на дорогах Тольятти.

Как сообщает паблик «Avtograd News», автор снимков запечатлел «Весты» во время их пребывании на автовозе неподалеку от Научно-технического центра (НТЦ) «АвтоВАЗа». Судя по всему, машины транспортируют из Ижевска. Все они накрыты плотным сними чехлом, поэтому рассмотреть что под ним, не представляется возможным. Впрочем, из под маскировочного покрывала проглядываются оригинальные диски и колпаки, которые ранее были запатентованы «АвтоВАЗом» для обновленной «Весты».

По очертаниям кузовов машин можно сделать вывод, что в свежесобранную партию входят три седана и один кросс-универсал.

Предсерийное производство рестайлинговой Lada Vesta должно начаться этой осенью. Серийный выпуск, как ожидается, стартует не раньше 2022 года.

Сегодня в Сети появились первые фотографии, демонстрирующие интерьер (предполагаемо) новой «Весты» в «топовой» комплектации. Судя по ним, автомобилю достанется цифровая комбинация приборов, большой планшет мультимедийной системы на центральной консоли, а также блок климат-контроля, заимствованный у Renault Arkana.