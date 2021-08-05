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Lexus LX 2022: появились новые рендеры

От: Алексей Шмидт
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Чем ближе к премьере новое поколение большого внедорожника Lexus LX, тем больше в Сети появляется изображений новинки, подготовленных независимыми дизайнерами. На этот раз рендерами LX 2022 поделился портал «Carsbite».

По мнению авторов картинок, новый LX, дебют которого запланирован на 2022 год, позаимствует ряд деталей экстерьера в передней части у свежего кроссовера NX. У флагманского внедорожника «Лексус», судя по изображениям, будет аналогичная шестиугольная радиаторная решетка с новым рисунком и похожие фары.

Более того, задние фонари нового LX, как и в случае с NX, объединят между собой светодиодной полосой, а под ними расположат вместо традиционной эмблемы марки надпись заглавными буквами «LEXUS». Агрессивности корме реформенного внедорожника, как считают авторы рендеров, должен придать диффузор, правда эта деталь смотрится несколько несуразно, и, скорее всего, в серийном варианте ее появления ждать не стоит. 

16191 2023 Lexus LX 2

Ранее стало известно в каких версиях планируют продавать новинку. Автомобиль предложат в  исполнениях LX 570, LX 600 и LX 750h. Какой окажется линейка двигателей внедорожника пока остается загадкой. Впрочем, как минимум один агрегат новый LX точно унаследует у своего собрата по платформе Toyota Land Cruiser 300. Им должен стать 3,5-литровый твинтурбированный V6, который в «топовом» варианте может получить электрический довесок, увеличивающий его отдачу до 480 лошадиных сил и 871 Нм. Связку ему составит десятидиапазонная автоматическая трансмиссия. 

Премьеру нового Lexus LX 2022 стоит ждать не раньше сентября. В продажу автомобиль должен поступить до конца этого года.

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