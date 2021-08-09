Как мог выглядеть современный «УАЗ Буханка» (но не будет)

Серийный «УАЗ-452» впервые сошел с конвейера в 1965 году и остается на нем по сей день. За 60 лет производства автомобиль практически не изменился. Казалось бы, глобальное обновление давно назрело, но Ульяновский автозавод не спешит с рестайлингом нишевой модели. Впрочем, это не мешает независимым дизайнерам фантазировать на тему того, как могла бы выглядеть современная «Буханка». Один из таких проектов разместил в своем Instagram художник Даниил Вольфсон.

По словам дизайнера, в концепте «Буханки будущего» он применил все последние нововведения в автомобильной индустрии, но не забыл и о фамильных чертах модели. Автомобиль сохранил форму радиаторной решетки, которая обзавелась новым рисунком с оглядкой на логотип «УАЗ», получив также круглые фары и силуэт с оглядкой на актуальное семейство СГР.

Но, пожалуй, главным изменением, которым наделил «Буханку» Даниил, является 360-градусное остекление. В комментариях к публикации в Instagram один из пользователей Сети посетовал, что такое решение негативно скажется на безопасности автомобиля. Однако автор рендеров учел и этот момент, отметив, что данный элемент дизайна является исключительно прерогативой концепта, поэтому серийный вариант был бы с традиционными стойками.

Как бы там ни было, в планы «УАЗ» на будущее выпуск новой «Буханки» не входит, поэтому шансов на то, что когда-нибудь такая «Буханка» станет реальностью, практически нет.