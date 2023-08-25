Внедорожник «УАЗ Патриот» скоро примерит новый дизайн 

Ульяновский автомобильный завод планирует провести очередную модернизацию кузова внедорожника «УАЗ Париот». Информацией об этом поделился Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на заявление официальных лиц в рамках визита главы Татарстана на открывшийся в Казани Центр продуктового развития Sollers.

Каких изменений стоит ждать от планируемого обновления – информации пока нет. Но, скорее всего, «Патриот» ждет уже традиционный для него фейслифтинг, который ограничится лишь незначительными доработками по части экстерьера и интерьера.

Напомним, в последний раз «УАЗ Патриот» подвергался модернизации в 2016 году. Тогда внедорожнику достались новая радиаторная решетка с увеличенной эмблемой, новые бампера, а также более современное рулевое колесо и передняя панель в салоне.

В арсенал автомобиля были включены также: система стабилизации, камера заднего вида, круиз-контроль и датчики парковки.

Что касается перемен с точки зрения «техники»,то в список опций для него вошла блокировка дифференциала заднего моста Eaton с электронным управлением. Кроме того, машине улучшили шумоизоляцию и модернизировали ее топливную систему.

Напомним, цены на актуальный «УАЗ Патриот» в России сейчас начинаются с отметки в 1 миллион 530 тысяч рублей.