Внедорожник «УАЗ Патриот» продают по космической цене: что в нем особенного? 

Самый популярный автомобиль в линейке ульяновского автозавода – внедорожник «Патриот» – даже несмотря на свое не самое современное оснащение никогда не считался дешевым, однако недавно выставленный на продажу его экземпляр побил все рекорды. Машина оказалась в 4,5 раза дороже, чем она стоит в самой простой версии.

Объявление с необычным вариантом «УАЗ Патриот» обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе мониторинга отечественных сайтов-классифайдов.

Согласно описанию к публикации, речь идет не об обычном внедорожнике, а о бронированном, подготовленном одной из Нижегородских компаний, специализирующейся на подобном виде доработок.

Как утверждает продавец, в зависимости от части кузова машина защищена как по классу Бр3, так и по классу Бр4, что обеспечивает автомобилю возможность выдерживать обстрел, в том числе и из автоматического оружия.

Помимо брони такие «Патриоты» обладают системой пожаротушения моторного отсека, аварийным эвакуационным люком, переговорным устройством «салон-улица», а также усиленной подвеской, которая способна выдерживать нагрузку от сильно увеличившейся массы.

Основной вопрос заключается в том, как прибавивший вес скажется на динамических характеристиках машины, ведь двигатель и трансмиссия внедорожника, судя по описанию к объявлению, в бронированных «Патриотах» остаются заводскими (2,5-литровый бензиновый мотор на 150 л.с., работающий с МКПП и полным приводом).

Ценник на защищенные от обстрела внедорожники «УАЗ» впечатляет, достигая отметки в 6 миллионов 900 тысяч рублей.