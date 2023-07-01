На продажу выставили ультравнедорожный 6-колесный «УАЗ» (фото и видео)

Большинство предложений на вторичном рынке России – это безликие автомобили, отличающиеся друг от друга разве что цветом и форм-фактором. Но конкретно эта машина – исключение из правил, ведь она представляет собой существенно модернизированный «УАЗ Профи».

Авторы проекта утверждают, что потратили на его реализацию год. Большая часть времени ушла на разработку персональных блокировок (пневмо на 100 процентов принудительные) под редукторы Toyota.

Двигатель было решено оставить стоковый – это 150-сильный мотор, работающий в паре с механической коробкой передач фирмы Dymos.

В итоге получился ультравнедорожный пикап с шестью колесами под названием «ДЭФА 6×6». Главное отличие этого «УАЗа» от простого «Профи» наличие дополнительной оси, а также независимой подвески с ходом от 20 до 30 см.

Дорожный просвет этого монстра составил не менее 52 см. Привод – задний, причем на все 4 колеса с возможностью подключения «передка» (электрическое). Вот что еще пишут о своей машине продавцы:

«Три пневмо блокировки 100%, в бортовых редукторах стоят косозубые шестерни отличного качества, кузов из нержавейки, лебедки спереди и сзади, бак из нержавейки».

Сейчас авторы проекта пытаются решить вопрос с переоборудованием, чтобы узаконить все произошедшие с этим «УАЗом» перемены.

Несмотря на это машина уже выставлена на продажу и стоит 3 миллиона рублей. При этом утверждается, что построить точно такой же автомобиль на базе полностью нового «УАЗ Профи» возможно, но уже за сумму 4 миллиона 500 тысяч рублей.

Следующим проектом разработчики «ДЭФА 6×6» видят внедорожник, который будет построен на базе «Нивы».