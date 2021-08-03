Продажи Geely Atlas Pro в России свернули, не успев начать

Компания Geely должна была начать продажи нового кроссовера Atlas Pro 2 августа, но что-то пошло не так. Как пишут наши коллеги с портала «Китайские автомобили», ссылаясь на дилеров «Джили», автомобиль начнут предлагать российским покупателям не раньше сентября.

Причины переноса запуска «Атлас Про» в реализацию не афишируются, но сама компания уже пообещала, что объявит о новых датах позднее. По неофициальной информации, заводу «БелДжи», осуществляющему сборку этого кроссовера, понадобилось больше времени на подготовку к его серийному производству.

Напомним, кроссовер Geely Atlas Pro представляет собой модернизированную версию обычного Atlas образца 2018 года. В качестве силовой установки китайский «паркетник» использует 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором по схеме «умеренный гибрид». Трансмиссия – 7-диапазонный «робот », который сочетается с системой полного привода.

Автомобиль будут продавать в России в двух комплектациях: Flagship и Flagship+, минимальные цены которых составят 2 миллиона 119 тысяч 990 и 2 миллиона 184 тысячи 990 рублей соответственно.

Позже у Atlas Pro должна появиться более доступная версия, лишенная гибридного довеска.