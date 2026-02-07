Сколько стоят 3-летние Geely Monjaro в России прямо сейчас

Говорят, что китайские автомобили с момента выезда из автосалона обесцениваются не по дням, а по часам. И когда машине исполнится 3 года, она потеряет большую часть своей цены. Да и продать ее будет непросто. Мы решили проверить эти слухи на практике, окунувшись в цифры.

Официальный прием заказов на Geely Monjaro стартовал в марте 2023 года, поэтому на сегодняшний день первые кроссоверы, проданные тогда, готовятся достигнуть 3-летнего возраста.

Без малого три года назад цены на «Монджаро» начинались от 4 миллионов 500 тысяч рублей. Столько просили за базовую версию Luxury.

Средняя в иерархии комплектаций модификация Flagship была оценена в 4 миллиона 700 тысяч рублей, а за «топовое» исполнение Exclusive официальные дилеры «Джили» просили 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Фото: Geely

Спустя год существования на российском рынке этот китайский кроссовер прибавил в цене примерно 195 тысяч рублей. Но сколько он (3-летние автомобили) стоит на вторичном рынке сейчас?

Если взглянуть на популярные отечественные классифайды, то большинство машин успели накатать за эти годы порядка 50 тысяч километров пробега. И цены на них выглядят следующим образом.

Фото: Geely

Автомобили в базовой версии Luxury продавцы оценивают в сумму около 3,3-миллиона рублей. За машины в промежуточной комплектации Flagship просят в среднем 3,5-миллиона рублей, а за самые оснащенные «паркетники» Exclusive примерно 3,8-миллиона рублей.

В итоге если сравнить первоначальные цены и нынешние на вторичном рынке, то в среднем Geely Monjaro за 3 года пребывания в эксплуатации в России потерял порядка 25% от своей первоначальной цены. Много это или мало, решайте сами.