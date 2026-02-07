ДомойАвтоновости сегодняСколько стоят 3-летние Geely Monjaro в России прямо сейчас

Сколько стоят 3-летние Geely Monjaro в России прямо сейчас

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Подсчитали, насколько обесценился в РФ один из самых популярных китайских кроссоверов

teiD

Говорят, что китайские автомобили с момента выезда из автосалона обесцениваются не по дням, а по часам. И когда машине исполнится 3 года, она потеряет большую часть своей цены. Да и продать ее будет непросто. Мы решили проверить эти слухи на практике, окунувшись в цифры.

Официальный прием заказов на Geely Monjaro стартовал в марте 2023 года, поэтому на сегодняшний день первые кроссоверы, проданные тогда, готовятся достигнуть 3-летнего возраста.

Без малого три года назад цены на «Монджаро» начинались от 4 миллионов 500 тысяч рублей. Столько просили за базовую версию Luxury.

Средняя в иерархии комплектаций модификация Flagship была оценена в 4 миллиона 700 тысяч рублей, а за «топовое» исполнение Exclusive официальные дилеры «Джили» просили 4 миллиона 800 тысяч рублей.

geely monjaro 1054270 1
Фото: Geely

Спустя год существования на российском рынке этот китайский кроссовер прибавил в цене примерно 195 тысяч рублей. Но сколько он (3-летние автомобили) стоит на вторичном рынке сейчас?

Если взглянуть на популярные отечественные классифайды, то большинство машин успели накатать за эти годы порядка 50 тысяч километров пробега. И цены на них выглядят следующим образом.

geely kx11 2 large 1
Фото: Geely

Автомобили в базовой версии Luxury продавцы оценивают в сумму около 3,3-миллиона рублей. За машины в промежуточной комплектации Flagship просят в среднем 3,5-миллиона рублей, а за самые оснащенные «паркетники» Exclusive примерно 3,8-миллиона рублей. 

В итоге если сравнить первоначальные цены и нынешние на вторичном рынке, то в среднем Geely Monjaro за 3 года пребывания в эксплуатации в России потерял порядка 25% от своей первоначальной цены. Много это или мало, решайте сами.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Geely

Читайте также:

Последние новости:

Большое исследование надежности: лучшие автомобили японские, но не...

Новый минивэн Lada RGB, который хотят сделать лучше...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota без причины оделся...

Бюджетный грузовичок Toyota стал комфортабельным гостиничным номером с...

Новый крошечный автомобиль Toyota прозвали «холодильником на колесах»

Компактный седан Hyundai дороже Solaris метит в новое...

Новый японско-китайский кроссовер теперь и в России

Представлен лимитированный Mercedes-Benz с мотором Pagani Zonda

Новая Toyota Celica появится несмотря ни на что

Популярный коммерческий фургон Nissan превратился в 15-местный Mitsubishi...

Mitsubishi Pajero Mini хочет вернуться, но не в...

Новое поколение «заряженного» кроссовера Audi SQ7 выбралось на...

Hyundai Tucson 5 поколения грозится побороться за покупателей...

Воры начали охотиться на шильдики современных Honda CR-V

Nissan Skyline следующего поколения возвращается на первых реалистичных...

Совершенно новый Toyota Hiace готовится сменить имидж и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+