ДомойАвтоновости сегодняСтали известны цены Geely Atlas Pro для России

Стали известны цены Geely Atlas Pro для России

От: Алексей Шмидт
foto atlas pro otts 01

Компания Geely раскрыла цены на новый кроссовер Atlas Pro, прием заказов на который в России начнется уже завтра, 29 июня. Автомобиль предложат покупателям в двух «топовых» комплектациях под названиями Flasghip и Flagship+. Цены на «Джили Атлас Про» окажутся следующими: 2 миллиона 119 тысяч 990 за первый вариант и 2 миллиона 184 тысячи 990 рублей за второй. 

На первом этапе новый Atlas Pro будет доступен для россиян с полуторалитровым турбомотором, работающим в паре с 7-диапазонным «роботом» DCT, системой «мягкого» гибрида 48V EMS и полным приводом. 

В комплектации Flagship оснащение кроссовера будет включать в себя: 18-дюймовые «колеса», полностью светодиодную оптику, датчик света, систему автоматического дальнего света, электропривод багажника, датчик дождя и атмосферную подсветку салона. Кроме того, автомобиль в этой версии получит шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией «Автохолд», цифровую панель приборов, «мультимедийку» с 12,3-дюймовым дисплеем, беспроводную зарядку для смартфонов, а также полный комплекс водительских ассистентов. 

KMO 152985 07523 1 t218 105946

Комплектация Fagship+ дополнительно ко всему обозначенному выше обзаведется панорамной крышей с электролюком, антенной на крыше в форме плавника и подсветкой солнцезащитных козырьков. 

В продажу Geely Atlas Pro поступит 2 августа. На первых порах автомобиль будут продавать параллельно с обычным «Атласом», но новая модель должна постепенно вытеснить его с рынка. Производством кроссовера с 16 июня занимается завод «БелДжи» под Минском.

Предыдущая статьяНовый Toyota Land Cruiser Prado – появились свежие подробности

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Стали известны цены Geely Atlas Pro для России

Компания Geely раскрыла цены на новый кроссовер Atlas Pro, прием заказов на который в России начнется уже завтра, 29 июня. Автомобиль предложат покупателям в...

Новый Toyota Land Cruiser Prado – появились свежие подробности

Как изменится дизайн «Лада Веста-2022». Новые фото

Honda анонсировала электрический кроссовер Prologue

Маленький кроссовер Ford EcoSport готовится к рестайлингу

В Aurus поделились своими экспортными амбициями

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+