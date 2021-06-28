Стали известны цены Geely Atlas Pro для России

Компания Geely раскрыла цены на новый кроссовер Atlas Pro, прием заказов на который в России начнется уже завтра, 29 июня. Автомобиль предложат покупателям в двух «топовых» комплектациях под названиями Flasghip и Flagship+. Цены на «Джили Атлас Про» окажутся следующими: 2 миллиона 119 тысяч 990 за первый вариант и 2 миллиона 184 тысячи 990 рублей за второй.

На первом этапе новый Atlas Pro будет доступен для россиян с полуторалитровым турбомотором, работающим в паре с 7-диапазонным «роботом» DCT, системой «мягкого» гибрида 48V EMS и полным приводом.

В комплектации Flagship оснащение кроссовера будет включать в себя: 18-дюймовые «колеса», полностью светодиодную оптику, датчик света, систему автоматического дальнего света, электропривод багажника, датчик дождя и атмосферную подсветку салона. Кроме того, автомобиль в этой версии получит шесть подушек безопасности, электронный стояночный тормоз с функцией «Автохолд», цифровую панель приборов, «мультимедийку» с 12,3-дюймовым дисплеем, беспроводную зарядку для смартфонов, а также полный комплекс водительских ассистентов.

Комплектация Fagship+ дополнительно ко всему обозначенному выше обзаведется панорамной крышей с электролюком, антенной на крыше в форме плавника и подсветкой солнцезащитных козырьков.

В продажу Geely Atlas Pro поступит 2 августа. На первых порах автомобиль будут продавать параллельно с обычным «Атласом», но новая модель должна постепенно вытеснить его с рынка. Производством кроссовера с 16 июня занимается завод «БелДжи» под Минском.