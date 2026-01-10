На что жалуются владельцы Geely Monjaro в России

Кроссовер Geely Monjaro за последние годы успел обжиться на российском рынке и стать одной из самых популярных в своем классе моделей. Такие машины сейчас ввозят в РФ как официально, так и по «серому импорту», но вскоре могут локализовать (по слухам под брендом «Волга»).

«Монжаро» пользуется высоким спросом и критических проблем с ним пока ни у кого не было, но постепенно к машине начинают появляться вопросы со стороны автовладельцев из-за отдельных недостатков, которых не лишен ни один другой автомобиль в мире.

Мы проанализировали сообщения на профильных форумах обладателей таких машин и выделили самые основные претензии от них к своим авто.

Geely Monjaro

Главные претензии к машине

Основные жалобы владельцев на кроссоверы Geely Monjaro являются электроника и неприятные моменты, выявленные в ходе эксплуатации.

Интерьер Geely Monjaro

В частности, некоторые обладатели таких «паркетников» рассказывают о сбоях и ошибках в электронике машины и ее мультимедийной системе. В автомобилях может периодически зависать головное устройство и сбоить электронные системы, а сообщения об ошибках, которые не всегда удается интерпретировать правильно или устранить самостоятельно, считаются одними из главных претензий к Monjaro со стороны их владельцев.

Не все идеально и с точки зрения работы подвески. Отдельные владельцы «Монжаро» пишут, что слышат неприятные шумы в подвеске, а также биение или вой колес на определенных скоростях на пробегах от 20 до 30 тысяч километров, что может быть связано как с неправильной регулировкой углов установки колес, так и с износом деталей ходовой.

Несмотря на то, что Geely Monjaro хвалят за его дизайн и материалы отделки, некоторые обладатели таких машин недовольны низкой шумоизоляцией салона, особенно при езде на высоких скоростях, а также слабостью ЛКП этих автомобилей, склонного к появлению сколов.

Не очень радужно обстоят дела в том числе с работой электронных ассистентов кроссовера. Многие владельцы Monjaro не могут привыкнуть к сложности его интерфейсов и нестандартным алгоритмам работы систем удержания в полосе, а также других водительских помощников. Некоторым они кажутся излишними или слишком чувствительными.

Напомним, Geely Monjaro сейчас продается на российском авторынке по ценам от 4,4 до 5,1-миллиона рублей. Машина входит в пятерку самых популярных кроссоверов в России.