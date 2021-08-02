В России начались продажи нового кроссовера Geely Atlas Pro

Компания Geely приступила к продажам на российском рынке нового кроссовера Atlas Pro, оснащенного системой «мягкого» гибрида. Автомобиль должен постепенно вытеснить с нашего рынка своего предшественника – «паркетник» Atlas, но на первых порах будет предложен с ним параллельно.

Как выяснил автомобильный сайт Daily-Motor.Ru, новый «Атлас Про» поступил в продажу в России с полуторалитровым «наддувным» двигателем мощностью 177 л.с., сочетающимся с 7-диапазонным «роботом», системой «мягкого» гибрида 48V EMS и полным приводом с электронно-управляемой муфтой и четырьмя ездовыми режимами. Автомобиль предложен для покупателей в двух комплектациях: Flagship и Flagship+, за которые просят от 2 миллионов 119 тысяч 990 и 2 миллиона 184 тысячи 990 рублей соответственно.

В начальной комплектации новый Atlas Pro получит 18-дюймовые колесные диски, шесть подушек безопасности, полностью светодиодную оптику, 2-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника, электронный стояночный тормоз с функцией Autohold, датчики света и дождя, амбиентную подсветку салона, а также водительское сиденье с сервоприводом и возможностью регулировки в шести направлениях.

Самую дорогую версию «Атас Про» дополнят панорамная стеклянная крыша с электрическим люком, антенна в форме акульего плавника и подсветка солнцезащитных козырьков.

Ранее стало известно, что помимо версий с «мягкими» гибридами у Geely Atlas Pro в России будет простая модификация с традиционным ДВС и передним приводом. В качестве двигателя для нее выступит 177-сильный бензиновый мотор, известный российским покупателям по модели Coolray. Когда появится негибридная версия «Атлас Про» пока не уточняется.