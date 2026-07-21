Geely Galaxy готовит 1113-сильный внедорожник Cruiser 700: полноценная премьера 24 июля

Тизер: Geely

Компания Geely Galaxy объявила дату премьеры своего нового флагманского внедорожника Cruiser 700. Новинка дебютирует 24 июля в Китае и получит подключаемую гибридную силовую установку с тремя электромоторами суммарной мощностью 1113 лошадиных сил, а также полный привод и широкий набор внедорожного оборудования.

Geely Galaxy был создан как отдельный суббренд Geely Auto, специализирующийся на электрифицированных автомобилях. Изначально линейка состояла преимущественно из кроссоверов и седанов, однако теперь бренд выходит в быстрорастущий сегмент крупных внедорожников, где уже представлены модели BYD, GWM и других китайских производителей.

Накануне Geely Galaxy официально подтвердила, что мировой дебют нового внедорожника Cruiser 700, также известного под названием Zhanjian 700, состоится 24 июля в Ханчжоу, где расположена штаб-квартира Geely. Спустя два дня автомобиль покажут в Милане в рамках зарубежного роуд-шоу.

Согласно ранее опубликованным данным сертификационных документов, внедорожник получит кузов длиной 5085 мм, шириной 1999 мм и высотой 1912 мм при колесной базе 2900 мм. Автомобиль выполнен в классическом внедорожном стиле с угловатыми формами кузова.

Все заявленные версии модели оснащаются литий-железо-фосфатными аккумуляторами (LFP) производства CATL. В зависимости от модификации запас хода исключительно на электротяге составит от 165 до 185 километров.

Тизер: Geely

Главной особенностью Cruiser 700 станет подключаемая гибридная силовая установка с тремя электромоторами и системой полного привода. Ее суммарная мощность достигает 830 кВт, что эквивалентно 1113 лошадиным силам. Кроме того, внедорожник оснащен блокировкой дифференциалов.

Ранее Geely заявляла, что соотношение мощности к массе у Cruiser 700 достигает 392 лошадиных сил на тонну. По утверждению компании, это обеспечивает автомобилю высокую динамику и улучшает способность преодолевать сложные песчаные подъемы. Производитель также называет модель серийным внедорожником с самым высоким соотношением мощности к массе в мире и самым мощным серийным подключаемым гибридным внедорожником.

Внешне новинка получит светодиодную полосу дневных ходовых огней во всю ширину передней части кузова с подсвечиваемым логотипом Geely Galaxy по центру. Сзади будут установлены вертикальные прямоугольные фонари, распашная дверь багажника и внешнее запасное колесо, подчеркивающее внедорожный характер модели.

Изображение: Geely

В салоне разместится крупный «парящий» дисплей мультимедийной системы и цифровая приборная панель, занимающая почти всю ширину передней панели. При этом инженеры сохранили традиционные физические кнопки управления, классический селектор трансмиссии и поворотный переключатель режимов движения.

Также заявлена способность преодолевать броды глубиной до 800 мм и поддержка спутниковой связи. Установленный на крыше лидар указывает на наличие современных систем помощи водителю.

Дебют Cruiser 700 происходит на фоне стремительного роста сегмента внедорожников повышенной проходимости в Китае, где уже активно конкурируют BYD и GWM.

Для самой Geely Galaxy эта модель имеет особое значение. Несмотря на то что в июне продажи бренда выросли почти на 20% по сравнению с прошлым годом и превысили 108 тысяч автомобилей, по итогам первого полугодия реализация снизилась на 5,22% – до 519 793 машин. В компании рассчитывают, что новый Cruiser 700 поможет укрепить позиции бренда на домашнем рынке.