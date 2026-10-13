Представлен абсолютно новый Hyundai Bayon: другой дизайн, увеличенные размеры и улучшенное оснащение

На Парижском автосалоне 2026 года Hyundai представила Bayon нового поколения. Компактный кроссовер изменился внешне и внутри, а его оснащение стало современнее. Продажи новинки в Европе должны начаться до конца 2026 года.

Hyundai Bayon дебютировал в марте 2021 года и занял место базового кроссовера европейской линейки марки. В январе 2024 года модель пережила рестайлинг, а теперь корейский производитель представил ее следующее поколение.

Машину пытались продавать за пределами «Старого Света» (в Казахстане и Египте), но неудачно. Однако это не отбило у Hyundai желание сделать Bayon глобальной моделью. И во второй генерации предлагать его по-прежнему собираются в отдельных странах мира (как минимум в Индии и Бразилии).

Новый Bayon получил кузов длиной 4245 мм, шириной 1810 мм и высотой 1565 мм. Колесная база составляет 2600 мм. Внешность выполнена в соответствии с дизайнерской концепцией Art of Steel, для которой характерны четкие линии и выразительные геометрические формы.

Передняя часть автомобиля выделяется горизонтальным светодиодным огнем дневных ходовых огней и раздельными светодиодными фарами. Первой дебютирует спортивная версия N Line. Она отличается решеткой радиатора с сотовым рисунком, особыми бамперами, двумя выхлопными патрубками с одной стороны и 18-дюймовыми колесными дисками.

В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный сенсорный экран такого же размера. Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Версия N Line получила черную отделку интерьера, спортивные сиденья с обивкой из замши и ткани, а также красную прострочку. Увеличение размеров кузова позволило довести объем багажника до 440 литров. Под его полом предусмотрен дополнительный скрытый отсек для хранения вещей.

На первом этапе Hyundai Bayon нового поколения будет доступен с 1-литровым бензиновым турбодвигателем T-GDI мощностью 90 или 115 л.с. Покупателям предложат шестиступенчатую механическую коробку передач либо семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

Позднее в гамме должна появиться гибридная силовая установка объемом 1,6 литра с суммарной мощностью 138 л.с. Она призвана улучшить топливную экономичность кроссовера.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как с плановым обновлением может измениться другой популярный кроссовер Hyundai – Santa Fe. Причем не только в базовой, но и во внедорожной модификации XRT Pro.