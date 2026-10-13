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Представлен абсолютно новый Hyundai Bayon: другой дизайн, увеличенные размеры и улучшенное оснащение

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Популярный кроссовер Hyundai начального уровня сменил внешность и получил два больших экрана в салоне

Представлен абсолютно новый Hyundai Bayon: другой дизайн, увеличенные размеры и улучшенное оснащение

На Парижском автосалоне 2026 года Hyundai представила Bayon нового поколения. Компактный кроссовер изменился внешне и внутри, а его оснащение стало современнее. Продажи новинки в Европе должны начаться до конца 2026 года.

Hyundai Bayon дебютировал в марте 2021 года и занял место базового кроссовера европейской линейки марки. В январе 2024 года модель пережила рестайлинг, а теперь корейский производитель представил ее следующее поколение.

Машину пытались продавать за пределами «Старого Света» (в Казахстане и Египте), но неудачно. Однако это не отбило у Hyundai желание сделать Bayon глобальной моделью. И во второй генерации предлагать его по-прежнему собираются в отдельных странах мира (как минимум в Индии и Бразилии).

Представлен абсолютно новый Hyundai Bayon: другой дизайн, увеличенные размеры и улучшенное оснащение

Новый Bayon получил кузов длиной 4245 мм, шириной 1810 мм и высотой 1565 мм. Колесная база составляет 2600 мм. Внешность выполнена в соответствии с дизайнерской концепцией Art of Steel, для которой характерны четкие линии и выразительные геометрические формы.

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Передняя часть автомобиля выделяется горизонтальным светодиодным огнем дневных ходовых огней и раздельными светодиодными фарами. Первой дебютирует спортивная версия N Line. Она отличается решеткой радиатора с сотовым рисунком, особыми бамперами, двумя выхлопными патрубками с одной стороны и 18-дюймовыми колесными дисками.

Представлен абсолютно новый Hyundai Bayon: другой дизайн, увеличенные размеры и улучшенное оснащение

В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный сенсорный экран такого же размера. Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Версия N Line получила черную отделку интерьера, спортивные сиденья с обивкой из замши и ткани, а также красную прострочку. Увеличение размеров кузова позволило довести объем багажника до 440 литров. Под его полом предусмотрен дополнительный скрытый отсек для хранения вещей.

Представлен абсолютно новый Hyundai Bayon: другой дизайн, увеличенные размеры и улучшенное оснащение

На первом этапе Hyundai Bayon нового поколения будет доступен с 1-литровым бензиновым турбодвигателем T-GDI мощностью 90 или 115 л.с. Покупателям предложат шестиступенчатую механическую коробку передач либо семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

Позднее в гамме должна появиться гибридная силовая установка объемом 1,6 литра с суммарной мощностью 138 л.с. Она призвана улучшить топливную экономичность кроссовера.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как с плановым обновлением может измениться другой популярный кроссовер Hyundai – Santa Fe. Причем не только в базовой, но и во внедорожной модификации XRT Pro.

Фото:Hyundai

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