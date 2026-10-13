Новый Toyota FJ Cruiser показали на концепт-артах с современным дизайном

Независимый рендер нового Toyota FJ Cruiser

В модельной гамме Toyota еще недавно можно было найти внедорожник с экстравагантным внешним видом и отличными внедорожными характеристиками. Машина носила имя FJ Cruiser, выглядела как настоящий «броневик» и была неплохим вариантом для тех, кому примелькался классический Land Cruiser.

В 2025 году этот автомобиль был заменен на компактный внедорожник Land Cruiser FJ, который сейчас выстраивает карьеру на мировом рынке. Но что, если в Toyota решатся вернуть в строй FJ Cruiser? Ответить на этот вопрос взялись независимые дизайнеры американского журнала HotCars, опубликовавшие первые концепт-арты такой модели.

Напомним, оригинальный Toyota FJ Cruiser продавался на мировом рынке с 2006 по 2022 год. Модель получила узнаваемый угловатый кузов и характерный дизайн, благодаря которым сохранила популярность среди поклонников бездорожья даже после завершения производства. Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры этого внедорожника пользуются на вторичном рынке большим спросом и стоят дороже, чем когда они продавались новыми.

Независимый рендер нового Toyota FJ Cruiser

Виртуальный проект, подготовленный североамериканскими независимыми дизайнерами, выполнен в духе классического FJ Cruiser, но с современными элементами. Передняя часть получила круглые фары по краям кузова, две тонкие светодиодные полосы и надпись Toyota между ними. Дополнила оформление светодиодная балка над лобовым стеклом.

Синий кузов машины сочетается с черной крышей, массивными расширителями колесных арок, защитными порогами и металлическими элементами защиты днища. Сзади установлены вертикальные фонари, напоминающие оптику Land Cruiser 250. На двери закреплено запасное колесо с чехлом в цвет кузова и надписью FJ Cruiser.

Независимый рендер нового Toyota FJ Cruiser

В основу концепта зарубежные цифровые дизайнеры предлагают положить рамную платформу Toyota TNGA-F, используемую в Land Cruiser 250, 4Runner и Tacoma. В качестве силовой установки называется 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом от Lexus GX 550. Он развивает 349 л.с. и 650 Нм крутящего момента, передавая тягу через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. По задумке авторов проекта, подобный мотор сделал бы FJ Cruiser мощнее прежней модели на 89 л.с.

Для улучшения проходимости виртуальный концепт оснастили системой E-KDSS, которая позволяет независимо отключать передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости. Также предусмотрены блокировки центрального и заднего дифференциалов, а авторы проекта предлагают добавить блокировку переднего дифференциала.

Независимый рендер нового Toyota FJ Cruiser

Еще одна идея авторов концепт-артов касается колес. Если бы внедорожник получил серийное воплощение, в качестве опции для него можно было бы предложить 35-дюймовые шины для сложных маршрутов.

Все это выглядит и звучит хорошо, но ни о каком возрождении FJ Cruiser в реальности сейчас речи не идет. Toyota занята расширением рынков сбыта своего нового компактного внедорожника Land Cruiser FJ.

Более того, с учетом его названия, перекликающегося с большим внедорожником из прошлого, она вряд ли будет создавать в своем модельном ряду путаницу. Так что, по крайней мере на данный момент, все выглядит так, что история модели FJ Cruiser окончательно завершена.