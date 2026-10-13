Рестайлинг-версию рамного пикапа Kia Tasman показали на первых изображениях

Независимый рендер обновленного Kia Tasman

Kia работает над обновлением своего рамного пикапа Tasman, который несмотря на все усилия корейского автопроизводителя так и не стал мировым бестселлером. Ожидается, что премьера рестайлингового «утилитарника» состоится в ближайшие несколько лет. И главным изменением в нем станет дизайн, который, как считают в компании, и стал основным камнем преткновения для этой модели с точки зрения продаж. Какие изменения ждут машину с точки зрения внешности накануне спрогнозировали независимые дизайнеры из Южной Кореи.

Напомним, Kia Tasman справил премьеру осенью 2024 года. В 2025 году машина начала поступать в продажу. Сначала автомобиль появился в Южной Корее, затем в Австралии, где его приняли откровенно плохо, а после появился в странах Ближнего Востока и Африки, где также не снискал огромной популярности.

В конце прошлого года стало известно, что Kia задумалась об ускоренном рестайлинге этой модели, чтобы попытаться вернуть интерес к автомобилю. Накануне известные цифровые художники из корейской студии NYMammoth «выкатили» собственные предположения на тему изменений в дизайне «Тасмана».

Слева – актуальный Kia Tasman, справа – рендер рестайлинговой версии

На опубликованной компьютерной визуализации обновленный Tasman предстал в новом виде. Машине полностью перекроили оформление передней части кузова, которая в дореформенной версии выглядела слишком экстравагантно. Переменам подверглось все, что только можно: капот, фары с дневными ходовыми огнями, решетка радиатора и бампер.

Независимый рендер обновленного Kia Tasman

Изменения могут затронуть даже боковины кузова, где широкие черные пластиковые накладки на крыльях могут частично окрасить в цвет кузова, сделав их менее бросающимися в глаза и удешевляющими вид машины.

А вот чего точно ждать не стоит, так это изменений в технической части пикапа. Рестайлинг вряд ли затронет агрегатную сторону этой модели, в которой предусмотрено два варианта двигателей в зависимости от рынка сбыта: бензиновый турбомотор объемом 2,5-литра мощностью до 281 л.с., связанный с 8-скоростным «автоматом», а также 2,2-литровый турбодизель, выдающий до 210 «сил» и сопряженный как с 6-ступенчатой МКПП, так и с 8-диапазонной АКПП. Привод во всех случаях можно выбирать между вариантами 2WD и 4WD.

Премьера нового Kia Tasman, по слухам, может состояться между 2027 и 2028 годами.

Ранее мы сообщали о том, что Kia Tasman можно найти в продаже в том числе на российском рынке параллельного импорта. К примеру, только сегодня мы насчитали 4 объявления с машинами 2026 года выпуска, которые предлагаются в Москве и Подмосковье. Цены на них начинаются от 5 миллионов 650 тысяч рублей.