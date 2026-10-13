Nissan Skyline GT-R: что означает название легендарного японского спорткара

Nissan Skyline GT-R стал одним из самых узнаваемых японских спорткаров благодаря успехам на гоночных трассах и техническим решениям, опередившим свое время. Но история модели началась задолго до появления знаменитых поколений R32, R33 и R34. За тремя буквами GT-R скрывается название, связанное с гоночными амбициями Nissan и наследием другой японской компании. О том, что означает имя этого легендарного спортивного автомобиля, рассказали журналисты американского портала Jalopnik.

Аббревиатура GT-R расшифровывается как Gran Turismo Racing, что можно перевести как «гоночный автомобиль класса Gran Turismo». Итальянское слово turismo означает «туризм». Считается, что Nissan выбрала итальянское название из-за его благозвучности и привлекательности для покупателей.

Истоки модели уходят в 1957 год, когда японская компания Prince Motor Company представила семейство Skyline. Первые автомобили выпускались в кузовах седан и универсал и оснащались 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 60 л.с. В конструкции использовалась задняя подвеска типа de Dion.

Спортивный характер Skyline начал формироваться в 1963 году с появлением купе Prince Skyline Sport мощностью 93 л.с. Годом позже компания представила Prince Skyline GT – первый автомобиль марки с обозначением Gran Turismo. Модель создавалась для участия в классе GT-II на втором Гран-при Японии, прошедшем на трассе Сузука в 1964 году.

В той гонке Skyline GT финишировал вторым, уступив Porsche 904 Carrera GTS. Успех модели укрепил интерес инженеров Prince к дальнейшему развитию спортивного направления. Следующим шагом стал среднемоторный гоночный автомобиль Prince R380 с 2-литровым двигателем GR-8 DOHC мощностью 200 л.с. Его конструкция опиралась на опыт разработки рядного шестицилиндрового двигателя G7, применявшегося на Skyline GT.

В 1966 году Prince R380 выиграл третий Гран-при Японии. В том же году завершилось объединение Prince Motor Company и Nissan, после чего дальнейшее развитие Skyline продолжилось под маркой Nissan.

В 1969 году появился первый Nissan Skyline GT-R. Для него разработали 2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель S20 DOHC мощностью 160 л.с., созданный с использованием инженерных наработок гоночного мотора GR-8. Спортивная конструкция и происхождение силового агрегата стали важной частью смысла обозначения GT-R.

Наибольшую международную известность позднее получили поколения R32 и R33. Skyline GT-R R32 выиграл все профессиональные гонки в Японии, в которых участвовал с 1989 по 1993 год. В Австралии автомобиль добился успеха в соревнованиях по гонкам на туристических машинах и получил прозвище «Годзилла».

В основе наиболее известных Skyline GT-R лежал рядный шестицилиндровый двигатель RB26DETT. Его заявленная мощность составляла 276 л.с., а тяга передавалась на колеса через систему полного привода ATTESA E-TS, способную распределять крутящий момент между осями.

R32 сменил R33, выпускавшийся до 1998 года. Затем появился R34, который получил мировую известность благодаря фильму «Форсаж». Его производство завершилось в 2002 году. В 2007-м на смену R34 пришел Nissan GT-R поколения R35, выпускавшийся до 2025 года, а сейчас компания работает над полностью новым поколением этой модели, которое должно дебютировать до конца нынешнего года.