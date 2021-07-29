Британцы скупают «Лады Нивы» по заоблачным ценам. Их не успевают привозить

Фото: Lada Niva Documentary

Официальный экспорт автомобилей Lada в Европу из-за ужесточившихся экологических стандартов был прекращен в 2020 году. Впрочем, это не мешает завозить продукцию «АвтоВАЗа» в «Старый Свет» обходными путями. Чаще всего происходит это усилиями частных компаний, который также называют «серыми дилерами». Согласно последним данным, внедорожники «Лада Нива Легенд» пользуются в странах ЕС особым спросом, который можно сравнить с ажиотажным. Автомобили раскупают еще до того, как они успевают добраться на автовозах до точек назначения.

На сегодняшний день Lada Niva Legend, а также ряд других отечественных моделей можно купить в Чехии, Германии и Словакии. Недавно к ним присоединилась и Великобритания.

Сообщество «Lada Niva Documentary» опубликовало серию снимков, на которых партия российских внедорожников прибывает в порт Дувр (город Мэнстон). По информации паблика, из семи машин, запечатленных на снимке, на момент съемки не реализован был только один экземпляр – в люксовой версии и цвете «Кориандр».

Фото: Lada Niva Documentary

Но самое интересное, сколько стоят британские «Лады Нивы». За автомобили просят от 17 тысяч 295 фунтов стерлингов или около 1 миллиона 760 тысяч рублей по актуальному курсу. «Топовая» комплектация российского внедорожника оценена на «Туманном Альбионе» в 19 тысяч 350 фунтов (почти 2 миллиона рублей).

Для сравнения, стоимость Lada Niva Legend в России начинается от 632 тысяч 900 рублей.