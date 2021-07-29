Рестайлинг Hyundai Creta 2022 показали на новом рендере

Пока на российском рынке только начинаются продажи второго поколения Hyundai Creta, мировая версия этой модели готовится к плановому рестайлингу. Автомобиль несколько раз попадался фотошпионам в ходе обкатки. Судя по тем фотографиям, основным внешним изменением популярного корейского кросса станет модернизированный дизайн передней части кузова. Независимые дизайнеры из «SRK-Designs» решили показать, как может выглядеть Creta 2022 после обновления.

Опубликованный рендер совпадает с появившимися в Сети ранее изображениями из других источников одной важной деталью: «передок» реформенного «паркетника» во всех случаях выполнен в стиле свежего Hyundai Tucson. У показанной на рисунке Creta 2022 аналогичная радиаторная решетка со сложным узором, в которой интегрированы светодиодные дневные ходовые огни, а также модернизированный бампер и такой же капот, что и у ее «старшего» брата.

Салон кроссовера дизайнеры не показали. Впрочем, там существенных перемен, скорее всего, не произойдет. Из обновок можно расчитывать на новую акустическую систему премиум-класса Bose с 8 динамиками, а также появление самотонирующегося (монохромного) зеркала заднего вида. Что касается опций, то их список расширится за счет проекции на лобовое стекло и камер кругового обзора.

Линейку двигателей «Креты» обновление затронуть не должно. Сейчас этот кроссовер продают в Индии с двумя бензиновыми и одним дизельным мотором мощностью 115, 140 и 115 лошадиных сил соответственно.