Обновленную Hyundai Creta 2022 сфотографировали в Корее. Она выглядит как копия Tucson

Мы уже рассказывали о том, что Hyundai готовится к запуску в продажу обновленной версии кроссовера Creta второго поколения. Накануне в Сети появился первый шпионский снимок такого автомобиля, который удалось запечатлеть во время его обкатки на дорогах общего пользования в Южной Корее.

Несмотря на плотный камуфляж, основные детали передней части кузова на фотографии были открыты. Судя по снимку, «передок» модернизированной Creta 2022 будет копировать дизайн фронтальной части его старшего собрата Hyundai Tucson. У обновленной модели будет характерная решетка радиатора со сложным узором, в которую интегрировали светодиодные элементы ДХО, а также модернизированный бампер и капот новой формы.

Какой окажется техническая «начинка» модели не уточняется. Скорее всего, она останется прежней. Сейчас в юго-восточной Азии «Крету» второго поколения продают с полуторалитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 115 лошадиных сил, а также аналогичным по объему и отдаче «дизелем». На вершине гаммы располагается 1,4-литровая «наддувная четверка», выдающая 140 л.с. В качестве трансмиссий предложены 6-ступенчатая МКП, вариатор и 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Премьера новой Hyundai Creta запланирована на 2022 год.

Между тем, накануне в России стартовали официальные продажи второй генерации «Креты». За наш вариант корейского кроссовера, производство которого ведется на мощностях завода «Хендай» в Петербурге, просят от 1 миллиона 199 тысяч рублей.