Новая Hyundai Creta вышла в продажу по завышенным ценам

Компания Hyundai начала продажи в России второго поколения кроссовера Creta. Автомобили уже поступили к дилерам, а некоторым даже удалось приобрести первые машины.

Один из читателей сообщества «Hyundai Creta Club» поделился информацией о том, что стал одним из первых покупателей новой «Креты». Ему удалось приобрести кроссовер в комплектации Classic с передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

В официальном прайс-листе такой вариант Creta 2 оценен в 1 миллион 270 тысяч рублей, но мужчине автомобиль достался за 1 миллион 480 тысяч рублей. Таким образом, наценка составила 210 тысяч рублей, которая ушла на так называемые «допы», включившие в себя в его случае: комплекс зимней резины, коврики, сигнализацию с автозапуском и защиту на радиаторную решетку.

Накрутка на более дорогие комплектации, соответственно, еще серьезнее. При этом в базовой комплектации Prime по цене от 1 миллиона 199 тысяч рублей «Крету» пока купить невозможно. Автомобили в самой дешевой версии еще не прибыли в шоу-румы, и, скорее всего, появятся там еще нескоро, поскольку завод Hyundai в Санкт-Петербурге ушел на каникулы до 2 августа.

Напомним, второе поколение Hyundai Creta увеличилась в длину на 30 мм – до 4300 мм. Ширина автомобиля прибавила 10 мм – до 1790 мм, а колесная база увеличилась на 20 мм – до 2610 мм. Российский вариант кроссовера получил ряд визуальных отличий от китайской и индийской версий, включающих в себя особый рисунок радиаторной решетки.

«Техника» модели осталась без изменений. Моторная гамма кроссовера по-прежнему представлена 1,6- и 2-литровыми бензиновыми «атмосферниками» на 123 и 150 л.с., работающими в паре с 6-скоростными МКПП и «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным.