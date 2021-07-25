Обновленная Hyundai Creta 2022 (второе поколение): первые изображения

Фото: KDesign AG

В России только на днях начнутся продажи нового поколения Hyundai Creta, но на глобальном рынке вторая генерация этого корейского компакта уже готова пережить плановое обновление. Независимые дизайнеры, взяв в за основу шпионские фотографии тестовых прототипов этого кроссовера, продемонстрировали как будет выглядеть реформенная «Крета».

Как видно на рендерных изображениях, дизайн рестайлинговой Creta 2022 подгонят под фирменный стиль бренда, поэтому внешне автомобиль будет сильно напоминать своего старшего собрата по модельному ряду – свежий Hyundai Tucson, дебютировавший в сентябре прошлого года. Обновление принесет бестселлеру «Хендай» масштабные изменения во фронтальной части кузова, которая получит новый бампер и пересмотренные дневные ходовые огни, перетекающие в радиаторную решетку.

При этом основной блок фар может остаться прежней формы, но сменить «начинку». Кроме того, модели практически наверняка сменят дизайн колесных дисков, а также модернизируют ее задние фонари под более классический внешний вид.

Фото: KDesign AG

Предполагается, что с рестайлингом Creta второго поколения получит более продвинутое опциональное оснащение, которое будет включать в себя как проекционный дисплей, так и камеры кругового обзора.

Двигатели и трансмиссии должны остаться без изменений. Актуальный кроссовер в зависимости от рынков сейчас продают с полуторалитровыми бензиновыми и дизельными «атмосферниками», а также 1,4-литровым бензиновым турбомотором. В России линейка второй генерации Creta представлена 1,6- и 2-литровыми бензиновыми безнаддувными двигателями, работающими в паре с «механикой» и АКП.

Премьера обновленной «Хендай Крета» второго поколения запланирована на 2022 год. В России ее появления придется дожидаться как минимум несколько лет, а то и дольше.