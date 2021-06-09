Обновленная Hyundai Creta будет копией Hyundai Tucson

Рендер: SRK-Designs

Пока в России идет подготовка к премьере второго поколения кроссовера Hyundai Creta корейская модель последней генерации в Индии готовится пережить плановое обновление. Накануне в Сети появился первый рендер, демонстрирующий изменения, которые должны произойти с автомобилем.

Судя по опубликованному изображению, рестайлинг «Креты» будет выполнен в стиле нового Hyundai Tucson. С обновлением кроссовер получит существенно пересмотренную переднюю часть кузова с новыми ДХО, переходящими в радиаторную решетку. Фары, скорее всего, сохранят форму, но получат новую начинку.

Novo Hyundai Creta terá visual parecido com o do Tucson; veja a projeção https://t.co/jlZOKDwvG4 pic.twitter.com/NB3aqKy5Ba — Estadão (@Estadao) June 7, 2021

Внутренняя отделка, как ожидается, останется практически без изменений, однако должны появиться новые опции, которых не было раньше, включая: проекционный дисплей и камеры кругового видеообзора.

Премьера обновлённой Hyundai Creta второго поколения состоится в 2022 году. Точные сроки ее запуска в продажу пока держатся в секрете.