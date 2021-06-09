ДомойАвтоновости сегодняОбновленная Hyundai Creta будет копией Hyundai Tucson

Обновленная Hyundai Creta будет копией Hyundai Tucson

От: Алексей Шмидт
Рендер: SRK-Designs

Пока в России идет подготовка к премьере второго поколения кроссовера Hyundai Creta корейская модель последней генерации в Индии готовится пережить плановое обновление. Накануне в Сети появился первый рендер, демонстрирующий изменения, которые должны произойти с автомобилем.

Судя по опубликованному изображению, рестайлинг «Креты» будет выполнен в стиле нового Hyundai Tucson. С обновлением кроссовер получит существенно пересмотренную переднюю часть кузова с новыми ДХО, переходящими в радиаторную решетку. Фары, скорее всего, сохранят форму, но получат новую начинку. 

Внутренняя отделка, как ожидается, останется практически без изменений, однако должны появиться новые опции, которых не было раньше, включая: проекционный дисплей и камеры кругового видеообзора.

Премьера обновлённой Hyundai Creta второго поколения состоится в 2022 году. Точные сроки ее запуска в продажу пока держатся в секрете. 

Предыдущая статьяКак будет выглядеть новый Ford Mondeo Evos

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Обновленная Hyundai Creta будет копией Hyundai Tucson

Пока в России идет подготовка к премьере второго поколения кроссовера Hyundai Creta корейская модель последней генерации в Индии готовится пережить плановое обновление. Накануне в...

Как будет выглядеть новый Ford Mondeo Evos

Стали известны цены на новый Cadillac Escalade для России

Новый Chevrolet Tahoe: стали известны рублевые цены

Toyota Land Cruiser 300: появились полноценные фотографии салона

В Японии сделают камеры заднего вида для автомобилей обязательными

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+