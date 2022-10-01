Названы самые дорогие госномера автомобилей на примере одного города России

Несколько лет назад в России стартовало обсуждение законопроекта, согласно которому продавать так называемые «красивые госномера» для автомобилей будут на государственных аукционах «Госуслуг». Впрочем, никакого окончательного решения по этому вопросу до сих пор не принято.

Журналисты издания «NGS» на примере города Новосибирск назвали самые дорогие госномера, которые сейчас используются водителями на дорогах столицы Сибири.

Одним из самых недорогих вариантов оказался назван зеркальный номер 626 (совпадают 1 и 3 цифры), но есть и другие «зеркалки», которые стоят дороже. Так например, если номер К373PO оценен в 20 тысяч рублей, то С030OO – уже в 39 тысяч рублей.

Самыми дорогими считаются госномера с одинаковыми цифрами: 555, 777 или 999, либо же «круглые» с цифрами 100, 200, 500. За них просят от 100 до 200 тысяч рублей.

Отдельного внимания со стороны автовладельцев конкретно в Новосибирске заслуживают номера с тремя буквами ННН (Н-обозначение Новосибирска). За них просят от 300 до 400 тысяч рублей, а за «чиновническую» серию ООО придется выложить около 200 тысяч рублей.

Самыми дорогими номерами в городе журналисты назвали: X223XX – 1 миллион рублей, а также Т666ТТ – 1 миллион 100 тысяч рублей. Ну а лидером в этом списке оказался номер С007СС, за который его продавец просит полтора миллиона рублей.

Все номерные регистрационные знаки для транспортных средств с необычной комбинацией цифр или букв их владельцы чаще всего продают на досках объявлений или в соцсетях. Практически всегда они оказываются установлены на старый недорогой автомобиль, который был поставлен с ними на учет в ГИБДД.