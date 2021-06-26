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Автомобильные номера Казахстана. Коды регионов и индексы (таблица)

От: Алексей Шмидт
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Впервые номера транспортных средств появились на машинах в Казахстане еще во времена Советского Союза. С 1993 года Казахстан ввел собственный стандарт номерных знаков с кодами регионов, а с 2012 года начал использовать номера нового образца, в которых слева находится поле с государственной символикой, а справа, в обособленном поле, заключен код региона, состоящий из двух цифр.

Казахстан2012 02

С 2012 года выдача номерных знаков старого образца была прекращена. Несмотря на это, менять госномера владельцам транспортных средств не пришлось. Номера старого образца разрешили использовать до их полного износа.

Автомобильные номера Казахстана. Все коды регионов и индексы (таблица)

Наименование области (города)Цифровой код регионаБуквенный индекс
г. Нур-Султан (раньше Астана)01Z
г. Алматы02A
Акмолинская область03C, W
Актюбинская область04D
Алматинская область05B, V
Атырауская область06E
Западно-Казахстанская область07L
Жамбылская область08H
Карагандинская область09M, K
Костанайская область10P, W
Кызылординская область11N
Мангистауская область12R
Туркестанская область13X
Павлодарская область14S
Северо-Казахстанская область15T, O
Восточно-Казахстанская область16F, U
г. Шымкент17X

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