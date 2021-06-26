Автомобильные номера Казахстана. Коды регионов и индексы (таблица)

Впервые номера транспортных средств появились на машинах в Казахстане еще во времена Советского Союза. С 1993 года Казахстан ввел собственный стандарт номерных знаков с кодами регионов, а с 2012 года начал использовать номера нового образца, в которых слева находится поле с государственной символикой, а справа, в обособленном поле, заключен код региона, состоящий из двух цифр.

С 2012 года выдача номерных знаков старого образца была прекращена. Несмотря на это, менять госномера владельцам транспортных средств не пришлось. Номера старого образца разрешили использовать до их полного износа.

Автомобильные номера Казахстана. Все коды регионов и индексы (таблица)

Наименование области (города) Цифровой код региона Буквенный индекс г. Нур-Султан (раньше Астана) 01 Z г. Алматы 02 A Акмолинская область 03 C, W Актюбинская область 04 D Алматинская область 05 B, V Атырауская область 06 E Западно-Казахстанская область 07 L Жамбылская область 08 H Карагандинская область 09 M, K Костанайская область 10 P, W Кызылординская область 11 N Мангистауская область 12 R Туркестанская область 13 X Павлодарская область 14 S Северо-Казахстанская область 15 T, O Восточно-Казахстанская область 16 F, U г. Шымкент 17 X

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