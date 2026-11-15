Второе поколение Renault Duster получило в Бразилии бюджетную версию за 1,6 млн рублей

В большинстве стран мира кроссовер Renault Duster уже давно перешел в третье поколение, но в Латинской Америке все еще можно найти в продаже машины второй генерации. Более того, они периодически обзаводятся новыми доступными версиями.

Компания расширила семейство Duster на бразильском рынке, добавив новую начальную комплектацию Zen Plus 1.6. Кроссовер получил атмосферный двигатель с поддержкой гибкого топлива и пятиступенчатую механическую коробку передач. Главными преимуществами новинки стали вместительный багажник, высокий дорожный просвет и сравнительно невысокая цена, которая позволит машине навязать конкуренцию Toyota Yaris Cross.

Главным новшеством свежей версии этой модели стал мотор. Под капотом Renault Duster Zen Plus установлен 1,6-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель SCe, работающий на бензине и этаноле. Его мощность достигает 112 л.с., крутящий момент составляет 150 Нм, что на 6 л.с. выше, чем отдача Toyota Yaris Cross. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Разгон с места до 100 км/ч занимает 11,4 секунды, максимальная скорость достигает 178 км/ч. Расход топлива в городском цикле равен 8,7 литрам на 100 км, а в загородном режиме езды – 8,1 литр на 100 км.

Габариты бразильской версии составляют 4376 мм в длину, 1832 мм в ширину и 1693 мм в высоту с учетом рейлингов. Колесная база равна 2673 мм, а дорожный просвет достигает 237 мм. Углы въезда, съезда и рампы составляют 30, 34 градуса 5 минут и 13 градусов соответственно. Объем багажника – 475 литров. Кроссовер рассчитан на пятерых пассажиров, его снаряженная масса составляет 1256 кг, грузоподъемность – 450 кг.

Подвеска спереди независимая, типа McPherson, с нижними поперечными рычагами, гидравлическими амортизаторами и винтовыми пружинами. Сзади используется полунезависимая конструкция со стабилизатором поперечной устойчивости.

В оснащение входят шесть подушек безопасности, ABS, электронная система стабилизации, контроль тяги и помощь при старте на подъеме. Также предусмотрены электроусилитель руля, кондиционер и система старт-стоп.

Внешне Zen Plus отличается светодиодными дневными ходовыми огнями, решеткой радиатора с глянцевой черной отделкой и 16-дюймовыми стальными колесами с шинами 215/65 R16. В салоне установлена черно-серая тканевая обивка с синей строчкой и хромированные декоративные элементы.

Стоимость Renault Duster Zen Plus в Бразилии составляет 107 тысяч 990 реалов, что эквивалентно сумме примерно в 1,6 миллиона российских рублей. Помимо Toyota Yaris Cross, новая версия «второго» Duster будет конкурировать с Jeep Renegade, Chevrolet Tracker и Peugeot 2008.

Тем временем, в конце этого лета Дейли-Мотор сообщал, как может измениться Duster третьего поколения с плановым рестайлингом.