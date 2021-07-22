Обновленную Lada Vesta FL тестируют на дорогах Сочи

Фото: Avtogradnews

Компания «АвтоВАЗ» расширила географию тестовых площадок для обновленного семейства Lada Vesta FL. После того, как автомобиль неоднократно был замечен на дорогах Тольятти, Сургута, а затем и Москвы, тестовый прототип «Весты ФЛ» засняли на дорогах Сочи.

На фотографии отчетливо видны светодиодные задние фонари, помимо которых реформенная модель должна получить «диодную» переднюю светотехнику, оригинальную бамперную группу, другую радиаторную решетку, новые крылья и капот со встроенными форсунками омывателя.

Плановый фейслифтинг станет последним для Vesta, разработанной на оригинальной «вазовской» платформе. В основу всех следующих поколений этой модели ляжет французская архитектура CMF-B, на которой недавно были построены свежие Dacia Logan и Sandero.

Главным изменением в салоне новинки станет появление дисплея мультимедийной системы с вертикальной ориентацией. Похожее решение использует кроссовер Captur, высота сенсорного экрана «мультимедии» которого в зависимости от рынка может быть разной.

Фото: Avtogradnews

Технические перемены в новой Vesta FL должны затронуть ее линейку двигателей, которая будет существенно модернизирована.

В продажу последняя оригинальная «Веста» поступит в 2022 году.