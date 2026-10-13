Mercedes C 230 Kompressor чемпиона Формулы 1 Ники Лауды продадут на аукционе по доступной цене

Редкие Mercedes-Benz всегда интересны коллекционерам сами по себе, но когда их владельцами значатся знаменитости спрос на такие машины способен возрастать в разы. Можно предположить, что примерно та же история ждет Mercedes C 230 Kompressor, который готовится отправиться на аукцион. Его особенность – бывший владелец.

Речь идет об универсале 1999 года выпуска, первым обладателем которого был чемпион Формулы 1 Ники Лауда.

История машины началась в сентябре 1999 года. Австрийский импортер Mercedes, компания Pappas, приобрела машину непосредственно на заводе, а в 2001 году поставила ее на учет на имя Лауды.

Согласно описанию к лоту, с тех пор у машины сменились еще три владельца, а позднее она оказалась на ферме в Нижней Австрии, где о ней, судя по всему, надолго забыли.

Сейчас универсал имеет пробег около 260 тысяч километров. Кузов сохранился плохо, а возраст автомобиля и возможная коррозия потенциально сильно увеличат стоимость его восстановления. Автоматический климат-контроль, ксеноновые фары и датчик дождя, которыми оснащена машина, вряд ли компенсируют ее нынешнее плачевное состояние.

Под капотом установлен 2,3-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с механическим нагнетателем Kompressor. Его мощность составляет 193 л.с.

В сочетании с вместительным кузовом универсала мотор обеспечивал модели достойную динамику и позволял использовать ее в повседневных поездках. Но, несмотря на то, что машиной владел знаменитый гонщик, это не редкая спортивная модификация Mercedes и даже не версия AMG.

Аукционный дом Humer, Granner & Co. выставит автомобиль под номером 101 на аукционе Classic Expo в Зальцбурге (Австрия) 17 октября. Организаторы оценивают лот в относительно небольшую сумму – всего от 5 до 8 тысяч евро (примерно 470 тысяч – 750 тысяч рублей по текущему курсу валют).

Примечательно, но примерно тех же денег такие машины, но без именитого бывшего хозяина, сейчас стоят на российском вторичном рынке.

Недавно мы также рассказывали, что с молотка за рекордную сумму ушел редкий Mercedes-Benz SL74 с мотором V12. Машину продали на торгах за 450 тысяч долларов или 37,7 млн рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу.