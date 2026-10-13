Toyota Hiace превратили в кемпер с трансформируемым салоном

Полноценные кемперы стоят недешево, что заставляет покупателей искать приемлемые с точки зрения цены альтернативы. Одну из них недавно предложил японский дилерский центр HACBASE, представивший собственный вариант переоборудования модели Toyota Hiace для автомобильных путешествий. Проект HAC01 позволяет превратить салон коммерческого фургона в жилое пространство, приспособленное для отдыха и ночевок вдали от гостиниц.

В основе HAC01 лежит Toyota Hiace Super GL с широким кузовом, 2,7-литровым бензиновым двигателем и задним приводом. Главная особенность проекта – специальный комплект для организации спального места. Его конструкция рассчитана на высоту сложенных спинок штатных сидений второго ряда, благодаря чему после раскладывания образуется практически ровная поверхность без выраженных перепадов высоты.

Комплект совместим со стандартными и удлиненными вариантами кузова. В задней части салона предусмотрено износостойкое виниловое напольное покрытие, устойчивое к царапинам и загрязнениям. В оснащение также входят фирменные чехлы на сиденья, элементы крепления и специальные коврики.

Для второго ряда за дополнительную плату предлагаются кресла REVO FW формованного типа. Они позволяют менять конфигурацию салона в зависимости от ситуации: организовать посадочные места лицом друг к другу для приема пищи или создать более комфортную обстановку для отдыха в дороге. По замыслу разработчиков, подобные сиденья также должны снижать усталость во время длительных поездок благодаря поддержке тела.

Для хранения центрального коврика, который снимается при раскладывании спального места, предусмотрен специальный ремень на левой стенке салона. Это помогает освободить пространство и не мешает перемещению внутри фургона, а также загрузке багажа.

HAC01 обладает широкими возможностями кастомизации. К примеру, чехлы в салоне доступны в четырех цветах, а напольное покрытие можно выбрать из семи вариантов. Это дает возможность заказчику подобрать оформление: от более строгого до естественного и износостойкого для отдыха на природе.

Дополнительно можно заказать шесть светодиодных потолочных светильников и два фонаря в задней двери. Последние упрощают погрузку и выгрузку вещей в темное время суток. В список опций также входят комплект штор для задней части салона и центральный столик, который можно заказать с опорой или без нее.

К слову, это не единственный проект кемпера, в основе которого лежит модель Toyota Hiace. В начале этого месяца мы рассказывали о том, как в Японии этот фургон превратили в 6-местный автодом с интерьером из сосны, а позднее публиковали фото экспедиционного кемпера с палаткой на крыше, диваном-кроватью и мойкой.