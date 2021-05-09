Самые дешевые кроссоверы в России. Майский ТОП-5

Коллаж: Daily-Motor.Ru

Две недели назад наша редакция рассказывала о самых дешевых седанах на российском рынке. Теперь пришел черед наиболее популярного в нашей стране сегмента – SUV (кроссоверы). Журналисты Daily-Motor.Ru отобрали самые доступные варианты в этом классе, предварительно отсеяв из списка утилитарные внедорожники вроде Lada Niva и УАЗ «Патриот», а также китайские «паркетники», автомобилей которых актуального модельного года сейчас нет в наличии у дилеров.

Первое место застолбил за собой китайский кроссовер JAC S3 с минимальной ценой на автомобиль 2021 года выпуска 919 тысяч рублей. Модель, которая вскоре должна пережить в нашей стране обновление, предлагается за эту сумму в стартовой комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором мощностью 109 л.с., механической трансмиссией и передним приводом.

Строчкой ниже расположился Renault Duster, недавно переживший в России смену поколений. Не прошло и два месяца, как в Renault подняли цены на обновленную модель на 25-35 тысяч рублей, но это не сказалось на его позиции в списке самых доступных кроссоверов. Заслуженное второе место со стартовой ценой в 980 тысяч рублей. За эти деньги можно расчитывать на машину в комплектации Access с 1,6-литровым 114-сильным агрегатом, «механикой» и передним приводом.

Третья позиция досталась Chery Tiggo 4. В базовой комплектации с полуторалитровым бензиновым мотором на 113 л.с., МКП и передним приводом стоимость этой модели начинается от 1 миллиона 109 тысяч 900 рублей.

На четвертой строчке оказался еще один представитель модельной линейки JAC – «старший» брат кроссовера S3. За начальный вариант S5 в России в мае просят от 1 миллиона 139 тысяч рублей. В наличии у дилеров самой доступной комплектацией автомобиля 2021 года выпуска является версия Luxury с 2-литровым 142-сильным бензиновым двигателем, «механикой» и передним приводом.

Замкнул пятерку безоговорочный лидер сегмента SUV РФ по объемам продаж – корейский Hyundai Creta. Минимальный входной прайс для этой модели равен 1 миллиону 162 тысячам рублей. Это будет комплектация Active с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с., «механикой» и передним приводом.