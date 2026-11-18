Новый Mitsubishi Pajero готовится к выходу на международные рынки. Первые серийные экземпляры внедорожника уже отправлены из Таиланда (там налажен их выпуск) в Австралию, где начало поставок покупателям ожидается в ближайшие недели. Причем живые продажи машины на «Зеленом континенте» могут начаться даже раньше, чем в родной для нее Японии, где реализация автомобиля стартует только 17 декабря.

Как пишут австралийские СМИ, интерес к возрожденному внедорожнику в стране очень высок. Еще до официального старта продаж Mitsubishi получила тысячи заявок на приобретение этой модели.

Напомним, Mitsubishi Pajero является глобальной моделью. На первом этапе его поставки будут ориентированы на три рынка с правосторонним расположением руля: Австралию, Таиланд и Японию. С апреля 2027 года Mitsubishi планирует расширить географию продаж примерно до 100 стран. В список войдут государства Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Выход на рынки Европы и Северной Америки пока не подтвержден.

Производство нового Pajero налажено в Таиланде. На заводе внедорожник выпускают вместе с родственными моделями Mitsubishi Triton и Nissan Navara.

Все комплектации нового внедорожника оснащаются 2,4-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем 4N16 с одним турбокомпрессором. Его мощность составляет 204 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 480 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором и системой полного привода Mitsubishi Super Select II.

Одной из главных особенностей австралийской версии Mitsubishi Pajero, как мы рассказывали ранее, станет заводской пакет внедорожных аксессуаров. Среди них – передние защитные дуги нескольких типов, с дополнительными боковыми элементами и без них. Покупателям предложат черные и полированные варианты исполнения.

Кроме того, в каталог войдут защитные накладки на фары и элементы оформления капота: прозрачные, тонированные и матово-черные варианты со встроенной эмблемой Pajero.

Напомним, ранее Дейли-Мотор рассказывал о том, что Mitsubishi Pajero проверили в Японии на мокрой трассе. Внедорожник удивил тестировщиков тишиной и управляемостью.

Кроме того, машина уже начала переманивать покупателей Land Cruiser 250, что может заставить Toyota обновить дизельную версию этой модели раньше срока.