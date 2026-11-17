Японская компания JAOS, давно работающая с внедорожниками Mitsubishi, представила для компактного минивэна Delica Mini целый набор деталей в собственном стиле. В ассортимент вошли защитные элементы кузова, багажная система, внедорожные аксессуары и комплект подвески, позволяющий увеличить дорожный просвет.

Mitsubishi Delica Mini первого поколения дебютировала в январе 2023 года, а продажи в Японии начались в мае того же года. Компактный кей-кар получил дизайн в стиле старшей Delica D:5, высокий кузов и версии с передним и полным приводом. Второе поколение представили в сентябре 2025 года, а его продажи в Японии стартовали 29 октября.

В основу нового проекта JAOS лег как раз новый вариант «Делики Мини» (у нее уже была собственная версия модели первой генерации).

По задумке японских тюнеров, владельцы таких машин смогут дополнить их внешний вид трубчатой передней защитой, накладками на крылья и фирменными брызговиками Mudguard III. Для перевозки дополнительного багажа предусмотрят плоскую багажную платформу размером 1150 × 1400 мм, которую можно оснастить дополнительной поперечиной.

В передней защите задействуют трубу диаметром 38 мм – ее размеры были специально подобраны с учетом компактных пропорций Delica Mini.

Отдельное место в каталоге доработок для автомобиля займут детали, которые владелец сможет установить на машину самостоятельно. В их число войдут защитные накладки на дверные ручки, крышку топливного бака и капот. Они предназначены помогать предотвращать появление мелких царапин и одновременно должны добавлять автомобилю индивидуальности. Также предлагается титановый патрубок выхлопной системы BATTLEZ.

Еще одной важной доработкой Delica Mini от JAOS станет комплект подвески ATTLEZ Lift-Up Set S. Он позволяет увеличить дорожный просвет примерно на 20–25 мм. По словам представителей компании, эта доработка будет рассчитана не только на изменение внешности, но и на сохранение устойчивости и управляемости автомобиля.

Весь комплект аксессуаров для Mitsubishi Delica Mini будет выглядеть следующим образом:

Передняя защита картера, черная или с пескоструйной обработкой – 58 тысяч 300 иен (около 30 тысяч рублей).

Накладки на крылья X-Type в матово-черном исполнении – 79 тысяч 200 иен (примерно 41 тысяча рублей).

Багажная платформа размером 1150 × 1400 мм – 103 тысячи 400 иен (около 53 тысяч рублей).

Дополнительная поперечина – 8 тысяч 360 иен (примерно 4 тысячи рублей).

Комплект брызговиков Mudguard III – 15 тысяч 400 иен за передний или задний комплект (около 8 тысяч рублей).

Защита капота – 19 тысяч 800 иен (приблизительно 10 тысяч рублей).

Защита крышки топливного бака – 5 тысяч 500 иен (около 2 тысяч 800 рублей).

Накладки на дверные ручки – 5 тысяч 500 иен за комплект (около 2 тысяч 800 рублей).

Титановый патрубок BATTLEZ – 26 тысяч 400 иен (примерно 14 тысяч рублей).

Комплект подвески BATTLEZ Lift-Up Set S – 103 тысячи 400 иен (без малого 54 тысячи рублей).

Дополнительно для автомобиля предусмотрят колесные диски JAOS Adamas BL5 размером 15 × 5,0 дюйма с вылетом ET46 и шины Toyo Tires Open Country R/T размерности 165/60 R15, но цена этого комплекта пока не раскрыта.