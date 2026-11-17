Неофициальная цифровая визуализация нового Honda StepWGN

Компания Honda готовит дальнейшее развитие своего среднеразмерного минивэна StepWGN, который занимает нишу ниже флагманского Odyssey.

Сразу несколько японских СМИ обсуждают два сценария: масштабное обновление нынешней модели в 2027 году и полноценная смена поколения в 2028-м. Среди ожидаемых новшеств – переработанная передняя часть, современная мультимедийная система и усовершенствованная гибридная установка.

Напомним, актуальное поколение Honda StepWGN было представлено в мае 2022 года. Машина получила сразу два исполнения: простое Air и оспортивленное Spada. Сейчас эта популярная модель, занимающая одну из лидирующих позиций в сегменте компактных минивэнов в Японии, готовится к обновлению, которое должно помочь ей сохранить конкурентоспособность.

Главные изменения в реформенной модели могут затронуть ее переднюю часть кузова, где появится более выразительная оптика, узкие фары и горизонтальная светодиодная полоса, визуально расширяющая автомобиль. Версия Air, которая также сохранится в семействе, скорее всего, получит более сдержанное оформление.

В салоне нового StepWGN ждут обновленной информационно-развлекательной системы и расширенных возможностей комплекса активной безопасности Honda Sensing. Также могут быть доработаны настройки управляемости и экономичность гибридной установки.

Актуальный минивэн оснащается 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Honda уже объявила о разработке гибридной системы следующего поколения и новой платформы, которые планирует использовать в моделях с 2027 года, но переносить ее в обновленный StepWGN пока не планируют.

Скорее всего, для модернизированного минивэна предложат доработанную актуальную систему e:HEV, а полноценный переход модели на новую архитектуру и силовую установку состоится после ее смены генерации. Предполагается, что премьера такого автомобиля состоится в 2028 году, то есть спустя всего год после обновления.

В свежем поколении машина может получить полностью перекроенную переднюю часть кузова с раздельными фарами, сплошную светодиодную полосу и измененную решетку радиатора.

В техническом плане стоит ждать более современной бортовой электроники и гибридной системы следующей генерации, в которой запас хода составит порядка 965 километров, что окажется сопоставимо с результатом актуального Toyota RAV4 Hybrid.

Полноценные подробности о новом Honda StepWGN (как об обновленном минивэне, так и о его следующей генерации) должны раскрыть в течение следующего года.

Совсем недавно Дейли-Мотор также рассказывал, что Honda собирается выпустить конкурента моделей Mitsubishi Delica D:2 и Toyota Roomy, который может появиться в продаже уже в 2028 году.